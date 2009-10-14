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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Беларусь
Англия - Беларусь: обзор матча 14 октября 2009
Англия
14.10.2009, среда, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 12 тур
3 : 0
Завершен
Беларусь
3'
П. Крауч
60'
Г. Агбонлахор
76'
П. Крауч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Беларусь
Замена
Н. Кашевский
️️️️
М. Бордачев
Замена
Д. Милнер
️️️️
У. Бридж
ГОЛ! 3:0!
П. Крауч
Замена
К. Коул
️️️️
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 2:0!
Г. Агбонлахор
Замена
Д. Бекхэм
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
С. Корниленко
Замена
В. Родионов
️️️️
В. Кутузов
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
Г. Агбонлахор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
13
Бен Фостер
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Аарон Леннон
ПП
9
Питер Крауч
ЦФ
10
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
7
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
2
Александр Кульчий
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
13
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
0
Дэвид Бекхэм
ПП
19
Карлтон Коул
ЦФ
Беларусь
1
Антон Амельченко
ВР
6
Дмитрий Ленцевич
ЦЗ
0
Николай Кашевский
ЦЗ
9
Леонид Ковель
ПЗ
10
Филипп Рудик
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
0
Виталий Родионов
ЦФ
4-4-2
13
Фостер
3
Бридж
5
Фердинанд
6
Терри
2
Джонсон
8
Лэмпард
15
Бэрри
17
Райт-Филлипс
19
Леннон
10
Агбонлахор
9
Крауч
3-2-2-2
1
Жевнов
17
Сосновский
18
Верховцов
7
Омельянчук
5
Юревич
19
Бордачев
23
Калачев
2
Кульчий
13
Кутузов
8
Корниленко
3
Бридж
4
Милнер
4
Милнер
3
Бридж
19
Леннон
0
Бекхэм
0
Бекхэм
19
Леннон
10
Агбонлахор
19
Коул
19
Коул
10
Агбонлахор
19
Бордачев
0
Кашевский
0
Кашевский
19
Бордачев
13
Кутузов
0
Родионов
0
Родионов
13
Кутузов
Остались в запасе
Англия
Беларусь
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
6
Дмитрий Ленцевич
ЦЗ
10
Филипп Рудик
ЦП
1
Антон Амельченко
ВР
9
Леонид Ковель
ПЗ
16
Сергей Кривец
ЦП
Главный тренер
Бернд Штанге
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Остались в запасе
6
Дмитрий Ленцевич
ЦЗ
10
Филипп Рудик
ЦП
1
Антон Амельченко
ВР
9
Леонид Ковель
ПЗ
16
Сергей Кривец
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Бернд Штанге
Статистика матча Англия - Беларусь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Посещаемость:
76897 из 90000 зрителей (85%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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