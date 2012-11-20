Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Бавария
Валенсия - Бавария: обзор матча 20 ноября 2012
Валенсия
20.11.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
77'
С. Фегули
82'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Бавария
Желтая карточка
В. Гуаита
88'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
А. Гуардадо
86'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
84'
82'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Лам
Замена
Д. Альбельда
️️️️
Э. Банега
80'
79'
Замена
М. Гомес
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
77'
Замена
Жонас
️️️️
Д. Парехо
75'
66'
Замена
М. Манджукич
️️️️
К. Писарро
66'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Т. Кроос
45'
+1
Желтая карточка
Х. Мартинес
Красная карточка
А. Барраган
33'
26'
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
А. Барраган
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
8
Тино Коста
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
17
Жонас
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
26
Сиссоко
23
Рами
20
Кошта
19
Барраган
8
Фегули
10
Парехо
8
Коста
18
Гуардадо
11
Банега
9
Сольдадо
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
4
Данте
28
Бадштубер
5
Алаба
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
14
Писарро
11
Банега
6
Альбельда
6
Альбельда
11
Банега
10
Парехо
17
Жонас
17
Жонас
10
Парехо
18
Гуардадо
16
Вальдес
16
Вальдес
18
Гуардадо
8
Кроос
10
Шакири
10
Шакири
8
Кроос
14
Писарро
9
Манджукич
9
Манджукич
14
Писарро
7
Рибери
27
Гомес
27
Гомес
7
Рибери
Остались в запасе
Валенсия
Бавария
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Хонатан Виера
АП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Валенсия - Бавария
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
Новости команд
Все
Валенсия
Бавария
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+