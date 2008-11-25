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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - ФКСБ
Бавария - ФКСБ: обзор матча 25 ноября 2008
Бавария
25.11.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 5 тур
3 : 0
Завершен
ФКСБ
57'
М. Клозе
61'
Л. Тони
71'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - ФКСБ
Желтая карточка
П. Голанский
Замена
Т. Боровски
️️️️
Л. Тони
Замена
Брено
️️️️
Лусио
Замена
Т. Гомеш
️️️️
Б. Станку
ГОЛ! 3:0!
М. Клозе
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
А. Семеду
️️️️
Я. Секели
ГОЛ! 2:0!
Л. Тони
Пас отдал
М. Клозе
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
Ф. Рибери
Желтая карточка
Д. Гоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Лусио
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
ФКСБ
1
Робинсон Сапата
ВР
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
8
Мирел Радои
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
36
Петре Марин
ПЗ
44
Павел Голанский
ПЗ
25
Бэнел Николицэ
ЛП
10
Янош Секели
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
ФКСБ
23
Михайта Плешан
ОП
8
Тиагу Гомеш
АП
22
Антониу Семеду
ПП
11
Артуро
ЦФ
4-3-2
1
Ренсинг
30
Оддо
2
Лусио
5
ван Бюйтен
21
Лам
7
Рибери
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
11
Клозе
18
Тони
3-2-2-1
1
Сапата
24
Гионеа
8
Радои
30
Гоян
44
Голанский
36
Марин
10
Секели
25
Николицэ
10
Станку
2
Лусио
33
Брено
33
Брено
2
Лусио
18
Тони
6
Боровски
6
Боровски
18
Тони
10
Станку
8
Гомеш
8
Гомеш
10
Станку
10
Секели
22
Семеду
22
Семеду
10
Секели
Остались в запасе
Бавария
ФКСБ
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
22
Кристиан Лелль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Юрген Клинсманн
11
Артуро
ЦФ
23
Михайта Плешан
ОП
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
22
Кристиан Лелль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
Остались в запасе
11
Артуро
ЦФ
23
Михайта Плешан
ОП
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Бавария - ФКСБ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Помощники судьи:
Ари Бринк
Патрик Герритсен (оба - Голландия)
Делегат:
Джордж Кортни (Англия)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
64000 из 71437 зрителей (89%)
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