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Лига чемпионов 2026/2027
Оцелул - Базель
Оцелул - Базель: обзор матча 22 ноября 2011
Оцелул
22.11.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа C, 5 тур
2 : 3
Завершен
Базель
75'
Г. Джурджу
81'
Л. Антал
10'
Ф. Фрай
14'
А. Фрай
37'
М. Штреллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оцелул - Базель
Замена
Г. Параскив
️️️️
Г. Вильянти
Замена
Ж. Зуа
️️️️
Д. Шакири
ГОЛ! 2:3!
Л. Антал
ГОЛ! 1:3!
Г. Джурджу
Пас отдал
Л. Антал
Замена
С. Чипперфилд
️️️️
А. Фрай
Желтая карточка
Кабрал
Замена
Г. Вильянти
️️️️
Л. Йорга
Замена
С. Илие
️️️️
И. Нягу
Желтая карточка
А. Драгович
Замена
Кабрал
️️️️
Б. Хуггель
ГОЛ! 0:3!
М. Штреллер
Пас отдал
А. Фрай
Желтая карточка
А. Сэлэджяну
14'
ГОЛ! 0:2!
А. Фрай
Пас отдал
М. Штреллер
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фрай
Пас отдал
Б. Хуггель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
12
Бранко Граховац
ВР
16
Кристиан Сарги
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
7
Лауренциу Йорга
ЦП
29
Габриэль Джурджу
ЦП
26
Ионуц Нягу
ЦП
4
Иоан Филип
ЦП
47
Адриан Сэлэджяну
ЦП
27
Мариус Пена
ЦФ
8
Ливиу Антал
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Александр Фрай
ЦФ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Оцелул
0
Силвиу Илие
ВР
11
Сорин Фрунзе
ЛП
37
Габриэль Вильянти
ЦП
10
Габриэль Параскив
ЦП
6
Александру Бенга
ЦП
19
Братислав Пуношевац
ЦФ
Базель
23
Массимо Коломба
ВР
31
Генсерик Кусунга
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
88
Кабрал
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
3-5-2
12
Граховац
16
Сарги
40
Перендиа
2
Рыпэ
29
Джурджу
26
Нягу
4
Филип
47
Сэлэджяну
7
Йорга
8
Антал
27
Пена
4-1-2-1-2
1
Зоммер
17
Штайнхофер
19
Абрахам
15
Драгович
33
Пак Чжу-Ху
34
Джака
8
Хуггель
20
Фрай
10
Шакири
9
Штреллер
13
Фрай
7
Йорга
37
Вильянти
37
Вильянти
7
Йорга
Вильянти
10
Параскив
10
Параскив
Вильянти
26
Нягу
0
Илие
0
Илие
26
Нягу
8
Хуггель
88
Кабрал
88
Кабрал
8
Хуггель
10
Шакири
19
Зуа
19
Зуа
10
Шакири
13
Фрай
11
Чипперфилд
11
Чипперфилд
13
Фрай
Остались в запасе
Оцелул
Базель
6
Александру Бенга
ЦП
19
Братислав Пуношевац
ЦФ
11
Сорин Фрунзе
ЛП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
23
Массимо Коломба
ВР
31
Генсерик Кусунга
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
6
Александру Бенга
ЦП
19
Братислав Пуношевац
ЦФ
11
Сорин Фрунзе
ЛП
Остались в запасе
23
Массимо Коломба
ВР
31
Генсерик Кусунга
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Оцелул - Базель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оцелул
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Национальный
Новости команд
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