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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Базель
Спартак - Базель: обзор матча 24 февраля 2011
Спартак
24.02.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Базель
90+1'
Э. МакГиди
15'
С. Чипперфилд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Базель
ГОЛ! 1:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
А. Дзюба
+1
Желтая карточка
Б. Сафари
Замена
П. Яковлев
️️️️
Е. Макеев
Замена
Ж. Япи
️️️️
Г. Джака
Замена
А. Фрай
️️️️
Ф. Тембо
Желтая карточка
Кабрал
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Чипперфилд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
7
Джано
ЦП
12
Алекс
(К)
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Базель
17
Франко Коcтанцо
(К)
ВР
4
Беранг Сафари
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
31
Генсерик Кусунга
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
88
Кабрал
ЦП
7
Фуайо Тембо
ПП
19
Жак Зуа
ЦФ
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
5
Кариока
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
19
Филип Озобич
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
27
Сандро Визер
ЦП
26
Даниэль Унал
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
28
Маттиас Барон
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
5
Рохо
9
Комбаров
7
Шешуков
23
Комбаров
12
Алекс
7
Джано
46
МакГиди
22
Дзюба
4-1-3-2
17
Коcтанцо
17
Штайнхофер
19
Абрахам
31
Кусунга
4
Сафари
34
Джака
7
Тембо
88
Кабрал
14
Штокер
11
Чипперфилд
19
Зуа
34
Макеев
91
Яковлев
91
Яковлев
34
Макеев
34
Джака
37
Япи
37
Япи
34
Джака
7
Тембо
13
Фрай
13
Фрай
7
Тембо
Остались в запасе
Спартак
Базель
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
5
Кариока
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
19
Филип Озобич
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
28
Маттиас Барон
ЦФ
27
Сандро Визер
ЦП
26
Даниэль Унал
ЦП
1
Янн Зоммер
ВР
34
Таулант Джака
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
5
Кариока
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
19
Филип Озобич
АП
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
28
Маттиас Барон
ЦФ
27
Сандро Визер
ЦП
26
Даниэль Унал
ЦП
1
Янн Зоммер
ВР
34
Таулант Джака
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Спартак - Базель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Помощники судьи:
Миклош Иштван Надь
Себастьян Георге (оба Румыния)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:55 (прямая)
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