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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Спартак
Базель - Спартак: обзор матча 17 февраля 2011
Базель
17.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 3
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Спартак
37'
А. Фрай
43'
М. Штреллер
61'
Д. Комбаров
70'
А. Дзюба
90+5'
Джано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Спартак
+5
ГОЛ! 2:3!
Джано
Пас отдал
Алекс
Желтая карточка
Г. Кусунга
+3
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
Кабрал
️️️️
Ж. Япи
Замена
Ж. Зуа
️️️️
В. Штокер
Замена
П. Яковлев
️️️️
Е. Макеев
Желтая карточка
А. Дикань
Замена
Ф. Тембо
️️️️
А. Фрай
Красная карточка
Д. Шакири
Желтая карточка
Алекс
ГОЛ! 2:2!
А. Дзюба
Пас отдал
Алекс
Травма
Алекс
ГОЛ! 2:1!
Д. Комбаров
Желтая карточка
Кариока
Желтая карточка
Ж. Япи
Замена
Джано
️️️️
А. Шешуков
ГОЛ! 2:0!
М. Штреллер
Пас отдал
Д. Шакири
Травма
Д. Комбаров
ГОЛ! 1:0!
А. Фрай
Пас отдал
В. Штокер
Желтая карточка
В. Штокер
Желтая карточка
Э. МакГиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
17
Франко Коcтанцо
(К)
ВР
14
Валентин Штокер
ЛАЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
31
Генсерик Кусунга
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПАЗ
34
Гранит Джака
ОП
37
Жиль Япи
ЦП
17
Маркус Штайнхофер
ЦП
9
Марко Штреллер
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
5
Кариока
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
26
Даниэль Унал
ЦП
88
Кабрал
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
7
Фуайо Тембо
ПП
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
18
Никола Дринчич
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
3-3-2-2
17
Коcтанцо
4
Сафари
19
Абрахам
31
Кусунга
14
Штокер
34
Джака
10
Шакири
37
Япи
17
Штайнхофер
13
Фрай
9
Штреллер
4-1-2-2-1
31
Дикань
9
Комбаров
17
Сухи
5
Рохо
34
Макеев
7
Шешуков
5
Кариока
23
Комбаров
12
Алекс
46
МакГиди
22
Дзюба
37
Япи
88
Кабрал
88
Кабрал
37
Япи
13
Фрай
7
Тембо
7
Тембо
13
Фрай
14
Штокер
19
Зуа
19
Зуа
14
Штокер
7
Шешуков
7
Джано
7
Джано
7
Шешуков
34
Макеев
91
Яковлев
91
Яковлев
34
Макеев
Остались в запасе
Базель
Спартак
26
Даниэль Унал
ЦП
1
Янн Зоммер
ВР
34
Таулант Джака
ЦП
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
18
Никола Дринчич
ЦП
19
Филип Озобич
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
26
Даниэль Унал
ЦП
1
Янн Зоммер
ВР
34
Таулант Джака
ЦП
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
18
Никола Дринчич
ЦП
19
Филип Озобич
АП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Базель - Спартак
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Посещаемость:
13073 из 38500 зрителей (33%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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