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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Барселона Б - Леонеса
Барселона Б - Леонеса: обзор матча 07 апреля 2018
Барселона Б
07.04.2018, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 34 тур
0 : 1
Завершен
Леонеса
5'
Э. Буэндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона Б - Леонеса
23'
Желтая карточка
Д. Гарсия
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Буэндия
Начало матча
Статистика матча Барселона Б - Леонеса
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Барселона Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
Реус Депортиу
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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Барселона Б
Леонеса
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
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