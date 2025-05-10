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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Балтика
Черноморец - Балтика: обзор матча 10 мая 2025
Черноморец
10.05.2025, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Балтика
Желтая карточка
М. Мусалов
90'
+2
Замена
З. Юсупов
️️️️
Е. Иванов
87'
Желтая карточка
О. Ланин
84'
77'
Замена
Е. Чернов
️️️️
Н. Титков
61'
Желтая карточка
А. Мендель
Желтая карточка
С. Милич
60'
Желтая карточка
Е. Иванов
56'
24'
Желтая карточка
С. Пряхин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
21
Павел Горелов
ОП
35
Иван Енин
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Солдатенко
5
Стежко
44
Чичинадзе
44
Милич
64
Ланин
8
Иванов
99
Акбашев
6
Тарба
18
Гурченко
30
Гузина
25
Уридия
3-2-2-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
5
Осипов
8
Мендель
96
Мохаммад
18
Титков
19
Пряхин
17
Саусь
91
Хиль
8
Иванов
22
Юсупов
22
Юсупов
8
Иванов
18
Титков
23
Чернов
23
Чернов
18
Титков
Остались в запасе
Черноморец
Балтика
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
35
Иван Енин
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
44
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
35
Иван Енин
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Черноморец - Балтика
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
7773 из 12910 зрителей (60%)
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