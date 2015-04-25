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Расписание матчей
Байкал - Чита
Байкал - Чита: обзор матча 25 апреля 2015
Байкал
25.04.2015, суббота, 12:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 22 тур
1 : 1
Завершен
Чита
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Статистика матча Байкал - Чита
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Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
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5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
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2016.05.10 17:53
4
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
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