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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - Рома
Аустрия - Рома: обзор матча 03 ноября 2016
Аустрия
03.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
2 : 4
Завершен
Рома
2'
О. Кайоде
89'
А. Грюнвальд
5'
Э. Джеко
18'
Д. Де Росси
65'
Э. Джеко
78'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Рома
ГОЛ! 2:4!
А. Грюнвальд
Пас отдал
Л. Родтпуллер
89'
Замена
И. Тажури
️️️️
Л. Венуто
87'
Замена
Д. Прокоп
️️️️
Т. Сербест
84'
84'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Д. Перотти
78'
ГОЛ! 1:4!
Р. Наингголан
Желтая карточка
А. Грюнвальд
77'
71'
Замена
Жерсон
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
О. Кайоде
71'
65'
ГОЛ! 1:3!
Э. Джеко
Желтая карточка
К. Мартшинко
59'
45'
Желтая карточка
К. Строотман
42'
Желтая карточка
А. Рюдигер
18'
ГОЛ! 1:2!
Д. Де Росси
12'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
О. Кайоде
7'
5'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Б. Перес
ГОЛ! 1:0!
О. Кайоде
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
31
Осман Хаджикич
ВР
28
Кристоф Мартшинко
ЦЗ
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Лукас Венуто
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
10
Александр Грюнвальд
АП
15
Таркан Сербест
ПП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Рома
1
Алиссон
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Томас Саламон
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
2-5-2-1
31
Хаджикич
28
Мартшинко
33
Родтпуллер
17
Стригер Ларсен
10
Хольцхаушер
11
Венуто
5
Филипович
15
Сербест
14
Пирес
10
Грюнвальд
80
Кайоде
2-1-4-1-2
1
Алиссон
22
Рюдигер
15
Жуан
5
Паредес
8
Строотман
16
Де Росси
33
Перес
44
Наингголан
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
8
Перотти
11
Венуто
18
Тажури
18
Тажури
11
Венуто
15
Сербест
10
Прокоп
10
Прокоп
15
Сербест
80
Кайоде
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
80
Кайоде
92
Эль-Шаарави
8
Жерсон
8
Жерсон
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
11
Итурбе
11
Итурбе
8
Перотти
Остались в запасе
Аустрия
Рома
1
Патрик Пенц
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Томас Саламон
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
13
Войцех Щесны
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Томас Саламон
ЦП
Остались в запасе
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
13
Войцех Щесны
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аустрия - Рома
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Генерали Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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