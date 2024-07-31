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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Аустрия - Ильвес
Аустрия - Ильвес: обзор матча 31 июля 2024
Аустрия
31.07.2024, среда, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
4 : 4
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Ильвес
22'
М. Малоне
27'
А. Грубер
97'
Н. Прелец
30'
L. Ala-Myllymaki
90'
A. Mäenpää
112'
M. Söderbäck
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Ильвес
Пенальти не реализован!
Д. Фиц
ГОЛ!
Р. Риски
3:5
ГОЛ!
М. Мейсль
3:4
ГОЛ!
Ю. Пиккарайнен
2:4
ГОЛ!
С. Хаарала
2:3
ГОЛ!
Л. Гальвао
2:2
ГОЛ!
A. Popovitch
1:2
ГОЛ!
М. Фишер
1:1
ГОЛ!
D. Arifi
0:1
120'
+1
Замена
O. Virtanen
️️️️
V. Seppä
Замена
Т. Плавотич
️️️️
Р. Ранфтль
116'
112'
ГОЛ! 3:3!
M. Söderbäck
Пас отдал
С. Хаарала
106'
Замена
Д. Акпудже
️️️️
A. Mäenpää
102'
Желтая карточка
A. Popovitch
Желтая карточка
Д. Фиц
100'
100'
Желтая карточка
D. Arifi
ГОЛ! 3:2!
Н. Прелец
97'
95'
Желтая карточка
Ю. Пиккарайнен
Желтая карточка
М. Хускович
93'
90'
ГОЛ! 2:2!
A. Mäenpää
Замена
М. Хускович
️️️️
А. Грубер
80'
Замена
М. Мейсль
️️️️
М. Мартинс
80'
78'
Замена
M. Söderbäck
️️️️
О. Юккола
Замена
Н. Прелец
️️️️
М. Малоне
61'
Замена
L. Pazourek
️️️️
М. Поцман
61'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
58'
57'
Замена
Р. Риски
️️️️
L. Ala-Myllymaki
30'
ГОЛ! 2:1!
L. Ala-Myllymaki
ГОЛ! 2:0!
А. Грубер
Пас отдал
М. Малоне
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Малоне
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
32
Abubakr Barry
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
30
Манфред Фишер
(К)
АП
36
Доминик Фиц
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Ильвес
36
Ville Seppä
ВР
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
5
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
19
Ойва Юккола
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
16
T. Miettunen
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Аустрия
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
2
Luca Pazourek
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
Ильвес
12
Lucas Väyrynen
ВР
27
Jere Riissanen
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
10
Marius Söderbäck
ЦП
1
Otso Virtanen
ЦФ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Danila Bulgakov
ЦФ
2-3-2-3
1
Радлингер
21
Генуш
4
Мартинс
26
Ранфтль
32
3
Гальвао
36
Фиц
30
Фишер
11
Малоне
9
Грубер
19
Поцман
3-1-5
36
22
5
Пиккарайнен
30
19
Юккола
15
16
14
28
7
26
Ранфтль
4
Плавотич
4
Плавотич
26
Ранфтль
4
Мартинс
40
Мейсль
40
Мейсль
4
Мартинс
19
Поцман
2
2
19
Поцман
11
Малоне
99
Прелец
99
Прелец
11
Малоне
9
Грубер
29
Хускович
29
Хускович
9
Грубер
22
44
Акпудже
44
Акпудже
22
19
Юккола
10
10
19
Юккола
36
1
1
36
15
9
Риски
9
Риски
15
Остались в запасе
Аустрия
Ильвес
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
70
Cristiano
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
12
Lucas Väyrynen
ВР
27
Jere Riissanen
ЦЗ
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
21
Danila Bulgakov
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Остались в запасе
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
70
Cristiano
ЦФ
Остались в запасе
12
Lucas Väyrynen
ВР
27
Jere Riissanen
ЦЗ
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
21
Danila Bulgakov
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Статистика матча Аустрия - Ильвес
3
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
15
8
Офсайды
2
4
Количество передач
420
666
Сейвы
5
2
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Штурм
- : -
06.12.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
4 : 1
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Информация о матче
Главный судья:
Ian McNabb, Northern Ireland
Стадион:
Generali Arena, Vienna
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