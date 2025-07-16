На стадионе Tammelan встретятся две команды, которые недавно играли в Лиге Европы, и «Шахтер» одержал убедительную победу с разгромным счетом 6:0. «Ильвес» будет стараться отыграться, но их форма и слабости обороны говорят о том, что «Шахтер» будет фаворитом.

«Ильвес»

«Ильвес» забивает в среднем 2 гола за игру, но при этом пропускает столько же, что делает их оборону уязвимой. В последних 5 играх они набрали 10 голов и пропустили столько же. В домашнем матче с «Шахтером» они будут стремиться избежать разгрома и постараются сохранить свой атакующий стиль.

«Шахтер»

«Шахтер» демонстрирует отличную форму, не проигрывая в последних 11 матчах. В последних 5 играх команда забила 14 голов и пропустила всего 2. Эффективная оборона и результативная атака делают их явными фаворитами в предстоящем матче.

Прогноз на матч

С учетом текущей формы обеих команд, «Шахтер» выглядит значительно сильнее. В то время как «Ильвес» имеет хорошие атакующие показатели, их оборона слишком уязвима. «Шахтер» должен одержать победу, но «Ильвес» может забить хотя бы один гол.

Вероятность захода – около 67%, потому что

«Шахтер» не проигрывает в последних 11 матчах;

«Ильвес» пропускает в среднем 2 гола за игру;

В предыдущем матче «Шахтер» выиграл 6:0, продемонстрировав отличную форму.

Рекомендация: ставка на победу «Шахтера» с коэффициентом 1.75.