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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Ильвес - СИК
Ильвес - СИК: обзор матча 27 июня 2026
Ильвес
27.06.2026, суббота, 14:00
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
2 : 2
Завершен
СИК
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Статистика матча Ильвес - СИК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Стадион:
Таммелан
Посещаемость:
3930
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Ильвес
СИК
«АЗ Алкмар» – «Ильвес»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.65
2025.07.30 09:55
«Ильвес» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 17:50
«Ильвес» – «Шахтер» прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:12
Прогноз на точный счeт матча «Ильвес» – «Шахтер»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:41
«Шахтер» – «Ильвес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
2025.07.10 19:50
«АЗ Алкмар» – «Ильвес»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.65
2025.07.30 09:55
«Ильвес» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 17:50
«Ильвес» – «Шахтер» прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:12
Прогноз на точный счeт матча «Ильвес» – «Шахтер»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:41
«Шахтер» – «Ильвес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
2025.07.10 19:50
БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет с «Сейняйоки», «Карабах» – с «Дюделанжом»
2016.06.20 14:14
1
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Финляндия. Вейккауслига
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Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
ВПС
- : -
10.07.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
Лахти
- : -
11.07.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
ТПС
- : -
11.07.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
Гнистан
- : -
11.07.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 16 тур
ХИК
- : -
18.07.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
ВПС
- : -
10.07.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
Лахти
- : -
11.07.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
ТПС
- : -
11.07.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
Гнистан
- : -
11.07.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 16 тур
ХИК
- : -
18.07.2026
ВПС
Последние матчи
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Ильвес
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 14 тур
СИК
3 : 1
04.07.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 14 тур
Яро
2 : 1
04.07.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
Ильвес
2 : 2
27.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Интер
1 : 1
23.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
КуПС
4 : 3
23.06.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 14 тур
Яро
2 : 1
04.07.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
Ильвес
2 : 2
27.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
КуПС
4 : 3
23.06.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
Ильвес
5 : 0
17.06.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
Ильвес
1 : 0
13.06.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 14 тур
СИК
3 : 1
04.07.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
Ильвес
2 : 2
27.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Интер
1 : 1
23.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
СИК
1 : 2
17.06.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
Лахти
2 : 3
13.06.2026
СИК
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