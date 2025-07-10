10.07.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
Лига Европы, 1 раунд
6 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
6
Гомес
11
Кевин
10
Судаков
19
Бондаренко
9
Элиас
30
Алиссон
3-2-5
22
13
5
Вяйсянен
19
Юккола
10
3
14
7
9
Риски
8
22
Конопля
17
Тобиас
17
Тобиас
22
Конопля
29
Назарина
29
Назарина
19
Бондаренко
10
Педриньо
10
Педриньо
19
Бондаренко
10
Судаков
27
Очеретко
27
Очеретко
10
Судаков
9
Элиас
11
Невертон
11
Невертон
9
Элиас
9
Риски
9
9
9
Риски
7
15
15
7
13
27
27
13
8
13
Канга
13
Канга
8
Остались в запасе
Шахтер
Ильвес
34
Rostyslav Bahlai
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
12
Faris Krkalić
ВР
12
Lucas Väyrynen
ВР
16
T. Miettunen
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Остались в запасе
34
Rostyslav Bahlai
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
12
Faris Krkalić
ВР
12
Lucas Väyrynen
ВР
16
T. Miettunen
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Статистика матча Шахтер - Ильвес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Ильвеса», 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 21:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»