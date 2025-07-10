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  • «Шахтер» – «Ильвес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

«Шахтер» – «Ильвес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

10 июля 2025, 19:50
Шахтер
10.07.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
6 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ильвес
26' Алиссон 43' К. Элиас 47' Алиссон 74' Кевин 87' Педриньо 89' Невертон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
30
Алиссон
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Ильвес
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
13
Kalle Wallius
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
19
Ойва Юккола
ЦП
10
Marius Söderbäck
ЦП
1
Otso Virtanen
ЦФ
3
Matias Rale
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Шахтер
34
Rostyslav Bahlai
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Ильвес
12
Faris Krkalić
ВР
12
Lucas Väyrynen
ВР
9
Jorg Schreuders
ЦП
16
T. Miettunen
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
6
Гомес
11
Кевин
10
Судаков
19
Бондаренко
9
Элиас
30
Алиссон
3-2-5
22
13
5
Вяйсянен
19
Юккола
10
3
14
7
9
Риски
8
22
Конопля
17
Тобиас
17
Тобиас
22
Конопля
29
Назарина
29
Назарина
19
Бондаренко
10
Педриньо
10
Педриньо
19
Бондаренко
10
Судаков
27
Очеретко
27
Очеретко
10
Судаков
9
Элиас
11
Невертон
11
Невертон
9
Элиас
9
Риски
9
9
9
Риски
7
15
15
7
13
27
27
13
8
13
Канга
13
Канга
8
Остались в запасе
Шахтер
Ильвес
34
Rostyslav Bahlai
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
12
Faris Krkalić
ВР
12
Lucas Väyrynen
ВР
16
T. Miettunen
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Остались в запасе
34
Rostyslav Bahlai
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
12
Faris Krkalić
ВР
12
Lucas Väyrynen
ВР
16
T. Miettunen
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Статистика матча Шахтер - Ильвес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Ильвеса», 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Ильвес»

«Шахтер» – «Ильвес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ильвес Шахтер
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