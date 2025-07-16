17 июля на стадионе Tammelan Stadion в Тампере «Ильвес» попытается реабилитироваться за унизительное поражение от «Шахтера» в первом матче квалификации Лиги Европы. Разгром со счeтом 0:6 оставил финской команде мало шансов на проход, но матч дома – это возможность вернуть уважение и порадовать болельщиков достойной игрой. «Шахтер» же, уверенно ведя в счeте, может позволить себе варьировать состав и не гнаться за результатом.

«Ильвес»

Финский клуб играет в открытый футбол – 10 голов забито и столько же пропущено за 5 последних матчей. Команда регулярно забивает (7 из 9 последних матчей), но и пропускает в 4 встречах подряд, что говорит о нестабильной обороне. При этом «Ильвес» силeн дома – 8 матчей без поражений в 10 последних домашних встречах. Вероятно, тренер сделает ставку на атаку и попытается забить хотя бы раз в ворота мощного соперника.

«Шахтер»

Белорусский клуб находится в отличной форме – 11 матчей без поражений, 14 забитых мячей в последних 5 играх и лишь 2 пропущенных. Команда доминировала в первом матче, а в товарищеских встречах легко расправилась с «Бринье» и «Горицей». Однако с учeтом разгромного счeта в первом матче «Шахтер» может позволить себе играть вторым номером и дать шанс ротации. Тем не менее, даже при сниженной интенсивности гости сохраняют класс и организованность.

Факты о командах

«Ильвес»

Забивает в среднем 2.00 гола за матч, но и пропускает столько же

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома

Забивает в 7 из 9 последних встреч

«Шахтер»

11 матчей без поражений

В среднем 2.80 гола за матч, пропускает всего 0.40

Забивает в 7 играх подряд

Прогноз на матч

«Ильвес» захочет отыграться за поражение и покажет более агрессивную игру. «Шахтер», скорее всего, снизит темп, но сохранит дисциплину. Финны способны забить, особенно при активной поддержке домашних трибун, но класс и глубина состава белорусов выше. Ставим на результативную, но более ровную игру, чем в первом матче.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Шахтера»

Рекомендованные ставки: