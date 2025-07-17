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  • «Ильвес» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

«Ильвес» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

17 июля 2025, 17:50
Ильвес
17.07.2025, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 6
Завершен
Шахтер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
24
Ville Kumpu
ЦЗ
13
Kalle Wallius
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
8
Maksim Stjopin
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
10
Педриньо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Ильвес
12
Faris Krkalić
ВР
12
Lucas Väyrynen
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
26
Jaakko Moisio
ЦЗ
10
Marius Söderbäck
ЦП
19
Ойва Юккола
ЦП
20
Otto Tiitinen
ЦП
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
3
Matias Rale
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
3-1-5
22
24
13
9
42
13
Канга
27
14
16
4-1-3-2
31
Ризнык
17
Тобиас
18
Грам
5
Бондарь
16
Азарови
10
Педриньо
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
11
Невертон
2
Траоре
27
Очеретко
13
Канга
10
10
13
Канга
27
19
Юккола
19
Юккола
27
42
20
20
42
8
17
Акиньеми
17
Акиньеми
8
14
7
7
14
17
Тобиас
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
17
Тобиас
10
Педриньо
29
Назарина
29
Назарина
10
Педриньо
19
Бондаренко
10
Судаков
10
Судаков
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
9
Швед
9
Швед
7
Эгиналдо
2
Траоре
9
Элиас
9
Элиас
2
Траоре
Остались в запасе
Ильвес
Шахтер
12
Faris Krkalić
ВР
12
Lucas Väyrynen
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
26
Jaakko Moisio
ЦЗ
3
Matias Rale
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
12
Faris Krkalić
ВР
12
Lucas Väyrynen
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
26
Jaakko Moisio
ЦЗ
3
Matias Rale
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Ильвес - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ильвес» против «Шахтера», 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ильвес»«Шахтер»

  • Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Ильвес» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Шахтер Ильвес
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