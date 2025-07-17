Составы команд
Ильвес
Ильвес
3-1-5
22
24
13
9
42
13
Канга
27
14
16
4-1-3-2
31
Ризнык
17
Тобиас
18
Грам
5
Бондарь
16
Азарови
10
Педриньо
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
11
Невертон
2
Траоре
27
Очеретко
13
Канга
10
10
13
Канга
27
19
Юккола
19
Юккола
27
42
20
20
42
8
17
Акиньеми
17
Акиньеми
8
14
7
7
14
17
Тобиас
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
17
Тобиас
10
Педриньо
29
Назарина
29
Назарина
10
Педриньо
19
Бондаренко
10
Судаков
10
Судаков
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
9
Швед
9
Швед
7
Эгиналдо
2
Траоре
9
Элиас
9
Элиас
2
Траоре
Остались в запасе
Ильвес
Шахтер
12
Faris Krkalić
ВР
12
Lucas Väyrynen
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
26
Jaakko Moisio
ЦЗ
3
Matias Rale
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
12
Faris Krkalić
ВР
12
Lucas Väyrynen
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
26
Jaakko Moisio
ЦЗ
3
Matias Rale
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Ильвес - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ильвес» против «Шахтера», 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ильвес» – «Шахтер»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»