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«АЗ Алкмар» – «Ильвес»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.65

30 июля 2025 9:55
АЗ Алкмаар - Ильвес
31 июл. 2025, четверг 19:45 | Лига конференций, 2 раунд
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1.65
Победа «АЗ Алкмара» с форой –1.5
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31 июля на «АФАС-стадионе» в Нидерландах состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций между «АЗ Алкмар» и финским «Ильвесом». Первая встреча завершилась неожиданной победой «Ильвеса» со счeтом 4:3, но несмотря на результат, голландский клуб сохраняет статус фаворита пары. Ответный матч на родном поле – отличная возможность вернуть контроль над ситуацией.

«АЗ Алкмар»

Алкмарцы в первом матче удивили нестабильностью. При качественной атакующей игре (3 гола на выезде) команда продемонстрировала серьeзные провалы в защите, позволив «Ильвесу» забить 4 мяча. Всего за последние 5 матчей «АЗ» пропустил 10 голов (в среднем 2.00 за игру), при этом забив 8 (1.60 в среднем). Команда играет в активный футбол, но не может нащупать баланс между атакой и обороной. Поражение от «Олимпиакоса» в товарищеской игре (0:2) подтвердило, что проблем в структуре хватает. Однако дома, на своeм поле, «АЗ» способен действовать значительно увереннее, о чeм свидетельствуют предыдущие матчи с «Арисом» и «Локомотивой».

«Ильвес»

Финский клуб выдал, возможно, лучший матч сезона, обыграв «АЗ» 4:3 в первом поединке. Однако не стоит забывать, что результат был достигнут скорее за счeт ошибок соперника, чем за счeт доминирования. В 5 последних матчах «Ильвес» забил 8 голов (1.60 за матч), но и пропустил 11 (2.20 в среднем). Команда нестабильна – в матчах с «Шахтeром» была разгромлена 0:6, затем сыграла вничью 0:0. Несмотря на боевой настрой, «Ильвес» остаeтся уязвимым в обороне, особенно в играх против соперников, обладающих скоростью и индивидуальным мастерством.

Факты о командах

«АЗ Алкмар»

  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем 2.00 пропущенных и 1.60 забитых гола за игру
  • Проиграл 4:3 в первом матче
  • Сложности в защите, но высокая плотность атакующих действий

«Ильвес»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.60 гола
  • Способен на рывок, но нестабилен в матчах высокого уровня

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
3
Забитых мячей
4
3
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Лига конференций, 2 раунд
Ильвес
4 : 3
24.07.2025
АЗ Алкмаар

Прогноз на матч

«АЗ» будет максимально мотивирован отыграться и выйти вперeд уже с первых минут. Команда обладает качественным подбором игроков и домашним преимуществом. «Ильвес» вряд ли сможет повторить успех первого матча – оборона не выдерживает давления, особенно против соперников уровня нидерландского клуба. Вероятнее всего, «АЗ Алкмар» победит в основное время, и матч получится результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «АЗ Алкмара» с форой –1.5 – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.88

1.65
Победа «АЗ Алкмара» с форой –1.5
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Автор: Орлов Максим
Лига конференций Ильвес АЗ Алкмаар
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