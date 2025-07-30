31 июля на «АФАС-стадионе» в Нидерландах состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций между «АЗ Алкмар» и финским «Ильвесом». Первая встреча завершилась неожиданной победой «Ильвеса» со счeтом 4:3, но несмотря на результат, голландский клуб сохраняет статус фаворита пары. Ответный матч на родном поле – отличная возможность вернуть контроль над ситуацией.

«АЗ Алкмар»

Алкмарцы в первом матче удивили нестабильностью. При качественной атакующей игре (3 гола на выезде) команда продемонстрировала серьeзные провалы в защите, позволив «Ильвесу» забить 4 мяча. Всего за последние 5 матчей «АЗ» пропустил 10 голов (в среднем 2.00 за игру), при этом забив 8 (1.60 в среднем). Команда играет в активный футбол, но не может нащупать баланс между атакой и обороной. Поражение от «Олимпиакоса» в товарищеской игре (0:2) подтвердило, что проблем в структуре хватает. Однако дома, на своeм поле, «АЗ» способен действовать значительно увереннее, о чeм свидетельствуют предыдущие матчи с «Арисом» и «Локомотивой».

«Ильвес»

Финский клуб выдал, возможно, лучший матч сезона, обыграв «АЗ» 4:3 в первом поединке. Однако не стоит забывать, что результат был достигнут скорее за счeт ошибок соперника, чем за счeт доминирования. В 5 последних матчах «Ильвес» забил 8 голов (1.60 за матч), но и пропустил 11 (2.20 в среднем). Команда нестабильна – в матчах с «Шахтeром» была разгромлена 0:6, затем сыграла вничью 0:0. Несмотря на боевой настрой, «Ильвес» остаeтся уязвимым в обороне, особенно в играх против соперников, обладающих скоростью и индивидуальным мастерством.

Факты о командах

«АЗ Алкмар»

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем 2.00 пропущенных и 1.60 забитых гола за игру

Проиграл 4:3 в первом матче

Сложности в защите, но высокая плотность атакующих действий

«Ильвес»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Забивает в среднем 1.60 гола

Способен на рывок, но нестабилен в матчах высокого уровня

Прогноз на матч

«АЗ» будет максимально мотивирован отыграться и выйти вперeд уже с первых минут. Команда обладает качественным подбором игроков и домашним преимуществом. «Ильвес» вряд ли сможет повторить успех первого матча – оборона не выдерживает давления, особенно против соперников уровня нидерландского клуба. Вероятнее всего, «АЗ Алкмар» победит в основное время, и матч получится результативным.

Рекомендованные ставки