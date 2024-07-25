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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ильвес - Аустрия
Ильвес - Аустрия: обзор матча 25 июля 2024
Ильвес
25.07.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 4 : 4
Завершен
Аустрия
51'
С. Хаарала
88'
Р. Риски
90'
Л. Гальвао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ильвес - Аустрия
90'
ГОЛ! 2:1!
Л. Гальвао
ГОЛ! 2:0!
Р. Риски
88'
85'
Желтая карточка
Л. Гальвао
Желтая карточка
С. Хаарала
85'
Замена
Р. Риски
️️️️
D. Arifi
81'
68'
Замена
М. Мейсль
️️️️
М. Мартинс
Желтая карточка
L. Ala-Myllymaki
67'
62'
Замена
А. Грубер
️️️️
М. Малоне
62'
Замена
Н. Прелец
️️️️
М. Хускович
ГОЛ! 1:0!
С. Хаарала
51'
31'
Желтая карточка
М. Мартинс
29'
Желтая карточка
М. Хускович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
8
Maksim Stjopin
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
1
Otso Virtanen
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
(К)
АП
11
Маурице Малоне
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Ильвес
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
9
Рупи Риски
ЦФ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
2
Luca Pazourek
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
5
28
1
16
14
7
2-2-2-3
1
Радлингер
4
Мартинс
21
Генуш
3
Гальвао
26
Ранфтль
36
Фиц
30
Фишер
29
Хускович
19
Поцман
11
Малоне
28
9
Риски
9
Риски
28
4
Мартинс
40
Мейсль
40
Мейсль
4
Мартинс
29
Хускович
99
Прелец
99
Прелец
29
Хускович
11
Малоне
9
Грубер
9
Грубер
11
Малоне
Остались в запасе
Ильвес
Аустрия
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
2
Luca Pazourek
ЦП
70
Cristiano
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Остались в запасе
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
2
Luca Pazourek
ЦП
70
Cristiano
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Стефан Хельм
Статистика матча Ильвес - Аустрия
2
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
11
Нарушения
15
13
Офсайды
3
3
Количество передач
316
532
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Штурм
- : -
06.12.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
4 : 1
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Стадион:
Таммелан
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