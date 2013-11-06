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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Аустрия
Атлетико - Аустрия: обзор матча 06 ноября 2013
Атлетико
06.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
4 : 0
Завершен
Аустрия
11'
Ж. Миранда
25'
Р. Гарсия
45'
Ф. Луис
82'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Аустрия
ГОЛ! 4:0!
Д. Коста
Пас отдал
Р. Гарсия
82'
75'
Желтая карточка
М. Ортлехнер
Пенальти не реализован!
Д. Коста
75'
69'
Желтая карточка
К. Рамзебнер
68'
Замена
Э. Дилавер
️️️️
Ф. Мадер
Замена
К. Родригес
️️️️
Коке
66'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Тиагу
56'
53'
Замена
Ф. Хозинер
️️️️
Т. Шимкович
52'
Замена
М. Зуттнер
️️️️
Т. Мург
Замена
О. Торрес
️️️️
Адриан
46'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Луис
45'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Д. Коста
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Миранда
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
17
Флориан Мадер
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
81
Томаш Шимкович
АП
42
Роман Кинаст
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Аустрия
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Кая Рогуль
ЦЗ
11
Томас Юн
ЛП
66
Эмир Дилавер
ЦП
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
4-3-3
1
Куртуа
16
Луис
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
14
Габи
6
Коке
5
Тиагу
19
Коста
20
Адриан
14
Гарсия
4-1-3-1-1
13
Линднер
24
Кох
15
Рамзебнер
14
Ортлехнер
22
Леовац
8
Холланд
77
Ройер
17
Мадер
99
Мург
81
Шимкович
42
Кинаст
6
Коке
7
Родригес
7
Родригес
6
Коке
5
Тиагу
23
Гилявоги
23
Гилявоги
5
Тиагу
20
Адриан
8
Торрес
8
Торрес
20
Адриан
99
Мург
29
Зуттнер
29
Зуттнер
99
Мург
17
Мадер
66
Дилавер
66
Дилавер
17
Мадер
81
Шимкович
26
Хозинер
26
Хозинер
81
Шимкович
Остались в запасе
Атлетико
Аустрия
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
5
Кая Рогуль
ЦЗ
11
Томас Юн
ЛП
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
5
Кая Рогуль
ЦЗ
11
Томас Юн
ЛП
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Атлетико - Аустрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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