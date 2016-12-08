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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астра - Рома
Астра - Рома: обзор матча 08 декабря 2016
Астра
08.12.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астра - Рома
Желтая карточка
М. Бубакар
90'
+4
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
Д. Алибек
90'
89'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
Эмерсон
Замена
М. Бубакар
️️️️
К. Будеску
88'
Замена
Д. Флоря
️️️️
Фабрисио
72'
70'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Эль-Шаарави
70'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
К. Строотман
Желтая карточка
Д. Алибек
56'
Желтая карточка
Ф. Ловин
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
77
Александру Стан
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
20
Флорин Ловин
ЦП
10
Константин Будеску
АП
8
Такаюки Сето
ПП
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Рома
1
Алиссон
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Эмерсон
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
11
Хуан Итурбе
РФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Астра
12
Георге Гаврилас
ВР
31
Александру Ионице
ЦП
14
Ромарио Мойше
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
19
Мансали Бубакар
АП
11
Даниэль Флоря
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
51
Филиппо Франки
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-4-1-2
1
Лунг
4
Фабрисио
22
Сэпунару
15
Орош
77
Стан
80
Тейшейра
20
Ловин
8
Сето
10
Будеску
7
Алибек
17
Никоарэ
3-4-1-2
1
Алиссон
24
Сек
4
Вермален
15
Жуан
33
Эмерсон
33
Перес
8
Строотман
8
Жерсон
92
Эль-Шаарави
11
Итурбе
10
Тотти
4
Фабрисио
11
Флоря
11
Флоря
4
Фабрисио
10
Будеску
19
Бубакар
19
Бубакар
10
Будеску
7
Алибек
21
Никулаэ
21
Никулаэ
7
Алибек
33
Эмерсон
5
Маркицца
5
Маркицца
33
Эмерсон
8
Строотман
44
Наингголан
44
Наингголан
8
Строотман
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
10
Джеко
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Астра
Рома
12
Георге Гаврилас
ВР
31
Александру Ионице
ЦП
14
Ромарио Мойше
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
51
Филиппо Франки
ЦФ
13
Войцех Щесны
ВР
16
Давиде Фраттези
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
12
Георге Гаврилас
ВР
31
Александру Ионице
ЦП
14
Ромарио Мойше
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
Остались в запасе
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
51
Филиппо Франки
ЦФ
13
Войцех Щесны
ВР
16
Давиде Фраттези
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Астра - Рома
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Марин Анастасовичи
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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