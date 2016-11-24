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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - Астра
Аустрия - Астра: обзор матча 24 ноября 2016
Аустрия
24.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 5 тур
1 : 2
Завершен
Астра
57'
Л. Родтпуллер
79'
Д. Флоря
88'
К. Будеску (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Астра
90'
+5
Желтая карточка
А. Стан
90'
+4
Желтая карточка
К. Сэпунару
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
90'
+3
90'
+3
Замена
В. Никоарэ
️️️️
К. Будеску
90'
Желтая карточка
Ф. Ловин
Замена
И. Тажури
️️️️
Л. Венуто
90'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
О. Кайоде
90'
88'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Будеску
79'
ГОЛ! 1:1!
Д. Флоря
71'
Замена
Ф. Ловин
️️️️
М. Бубакар
69'
Желтая карточка
Жералду
Вторая желтая
А. Грюнвальд
65'
Желтая карточка
А. Грюнвальд
61'
61'
Замена
Д. Флоря
️️️️
К. Орош
60'
Желтая карточка
М. Бубакар
ГОЛ! 1:0!
Л. Родтпуллер
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
57'
56'
Желтая карточка
Ж. Мораис
43'
Желтая карточка
К. Орош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
31
Осман Хаджикич
ВР
28
Кристоф Мартшинко
ЦЗ
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
11
Лукас Венуто
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Александр Грюнвальд
АП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ПП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
13
Жуниор Мораис
ЛП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
10
Константин Будеску
АП
19
Мансали Бубакар
АП
8
Такаюки Сето
ПП
77
Александру Стан
ПП
7
Денис Алибек
ЦФ
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
3
Ричард Виндбихлер
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
25
Томас Саламон
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Астра
12
Георге Гаврилас
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
20
Флорин Ловин
ЦП
31
Александру Ионице
ЦП
14
Ромарио Мойше
ЦП
11
Даниэль Флоря
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
2-5-2-1
31
Хаджикич
28
Мартшинко
33
Родтпуллер
11
Венуто
17
Стригер Ларсен
5
Филипович
15
Сербест
10
Хольцхаушер
14
Пирес
10
Грюнвальд
80
Кайоде
3-4-2-1
1
Лунг
15
Орош
2
Жералду
22
Сэпунару
77
Стан
8
Сето
80
Тейшейра
13
Мораис
10
Будеску
19
Бубакар
7
Алибек
11
Венуто
18
Тажури
18
Тажури
11
Венуто
80
Кайоде
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
80
Кайоде
15
Орош
11
Флоря
11
Флоря
15
Орош
19
Бубакар
20
Ловин
20
Ловин
19
Бубакар
10
Будеску
17
Никоарэ
17
Никоарэ
10
Будеску
Остались в запасе
Аустрия
Астра
3
Ричард Виндбихлер
ЦЗ
1
Патрик Пенц
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
25
Томас Саламон
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
Главный тренер
Торстен Финк
12
Георге Гаврилас
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
31
Александру Ионице
ЦП
14
Ромарио Мойше
ЦП
Остались в запасе
3
Ричард Виндбихлер
ЦЗ
1
Патрик Пенц
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
25
Томас Саламон
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
Остались в запасе
12
Георге Гаврилас
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
31
Александру Ионице
ЦП
14
Ромарио Мойше
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия - Астра
2
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Генерали Арена
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