Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Карабах
Арсенал - Карабах: обзор матча 13 декабря 2018
Арсенал
13.12.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
1 : 0
Завершен
Карабах
17'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Карабах
82'
Желтая карточка
Г. Гараев
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Озил
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Карабах
13
Вагнер да Силва
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
6
Симеон Славчев
ЦП
8
Мичел
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Арсенал
1
Деян Илиев
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
Карабах
25
Анси Аголли
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
3-3-1-2
1
Мартинес
6
Дженкинсон
19
Папастатопулос
6
Косиельни
6
Эль-Ненни
28
Уиллок
2
Мэйтленд-Найлс
10
Озил
91
Ляказетт
9
Нкетиа
4-1-4-1
13
да Силва
5
Медведев
14
Садыгов
52
Ржежничак
15
Гусейнов
2
Гараев
6
Славчев
8
Мичел
10
Зубир
77
Геррье
11
Эмрели
Остались в запасе
Арсенал
Карабах
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Деян Илиев
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
25
Анси Аголли
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Деян Илиев
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Остались в запасе
25
Анси Аголли
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Арсенал - Карабах
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Арсенал
Карабах
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
Вчера, 22:30
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
Вчера, 22:30
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+