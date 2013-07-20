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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Металлист
Арсенал - Металлист: обзор матча 20 июля 2013
Арсенал
20.07.2013, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Металлист
41'
В. Гоменюк
52'
Х. Соса
55'
Д. Кристальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Металлист
90'
+2
Замена
С. Пшеничных
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
А. Романчук
90'
+1
Замена
Е. Колесник
️️️️
Ф. Кубик
89'
Вторая желтая
О. Герасимюк
86'
85'
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Соуза
Замена
Н. Вечурко
️️️️
А. Старгородский
76'
68'
Желтая карточка
Р. Моледо
Желтая карточка
В. Гоменюк
68'
Желтая карточка
К. Петров
67'
Желтая карточка
О. Герасимюк
55'
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кристальдо
Пас отдал
П. Гуйе
52'
ГОЛ! 1:1!
Х. Соса
Пас отдал
К. Вильягра
46'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Марлос
ГОЛ! 1:0!
В. Гоменюк
Пас отдал
А. Романчук
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
84
Александр Романчук
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
18
Николай Вечурко
ЦП
25
Евгений Колесник
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
3-5-1-1
12
Боровик
84
Романчук
20
Одибе
7
Кубик
90
Богданов
4
Хомин
11
Старгородский
17
Аржанов
16
Шацких
7
Герасимюк
8
Гоменюк
4-1-3-1-1
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Азеведо
4
Моледо
18
Гуйе
7
Соуза
7
Соса
32
Красноперов
8
Эдмар
10
Марлос
32
Девич
11
Старгородский
18
Вечурко
18
Вечурко
11
Старгородский
7
Кубик
25
Колесник
25
Колесник
7
Кубик
32
Девич
19
Пшеничных
19
Пшеничных
32
Девич
7
Соуза
29
Бланко
29
Бланко
7
Соуза
10
Марлос
9
Кристальдо
9
Кристальдо
10
Марлос
Остались в запасе
Арсенал
Металлист
9
Александр Филиппов
ЦФ
1
Виталий Рева
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
55
Александр Нойок
ОП
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
9
Александр Филиппов
ЦФ
1
Виталий Рева
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Статистика матча Арсенал - Металлист
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Валерий Романов
(Дзержинск)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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