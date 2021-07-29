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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Жилина - Аполлон
Жилина - Аполлон: обзор матча 29 июля 2021
Жилина
29.07.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 раунд
2 : 2
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Аполлон
27'
Ж. Бернат
79'
T. Jibril
13'
И. Колл
51'
Б. Жради
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жилина - Аполлон
Желтая карточка
T. Slebodnik
90'
+3
Замена
A. Goljan
️️️️
Д. Дуриш
90'
+1
Замена
T. Slebodnik
️️️️
A. Kapralik
88'
Замена
П. Мислович
️️️️
M. Gono
87'
ГОЛ! 2:2!
T. Jibril
Пас отдал
В. Бичахчян
79'
77'
Замена
Р. Джанга
️️️️
Б. Дабо
77'
Замена
D. Denic
️️️️
S. Markovic
72'
Желтая карточка
Б. Дабо
64'
Замена
Х. Мавриас
️️️️
А. Хаммас
64'
Замена
И. Илиев
️️️️
И. Колл
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Ж. Бернат
61'
54'
Замена
G. Malekkidis
️️️️
Ф. Кателарис
51'
ГОЛ! 1:2!
Б. Жради
Пас отдал
Б. Дабо
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бернат
Пас отдал
B. Anang
27'
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Колл
Пас отдал
А. Панайоту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
66
Matúš Rusnák
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
29
Давид Дуриш
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
23
Жан Бернат
ЦФ
18
Энис Фазлагич
ЦФ
0
M. Gono
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
4
Якуб Кивиор
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
Аполлон
1
Александар Йованович
ВР
28
Иоаннис Питтас
ЛП
30
Фанос Кателарис
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦФ
11
Багали Дабо
ЦФ
10
Бассел Жради
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
24
Амин Хаммас
ЦФ
3
Wellington Ferreira Nascimento
ЦФ
30
Андреас Панайоту
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
21
Ваган Бичахчян
ЦП
21
Tomas Nemcik
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
71
Бранислав Слука
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
23
Патрик Мислович
ЦФ
Аполлон
8
Dorde Denic
ЦП
8
Георгий Папунашвили
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
35
Харис Мавриас
ПП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
20
Данило Шполярич
ЦФ
31
Реваз Инигия
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
5
0
17
Минарик
4
Кивиор
82
18
Фазлагич
3-5
1
Йованович
30
Кателарис
25
Кириаку
28
Питтас
10
Жради
30
Панайоту
3
24
Хаммас
10
23
Бернат
21
Бичахчян
21
Бичахчян
23
Бернат
29
Дуриш
19
19
29
Дуриш
20
9
9
20
0
23
Мислович
23
Мислович
0
10
8
8
10
77
Колл
73
Илиев
73
Илиев
77
Колл
24
Хаммас
35
Мавриас
35
Мавриас
24
Хаммас
30
Кателарис
14
14
30
Кателарис
11
Дабо
32
Джанга
32
Джанга
11
Дабо
Остались в запасе
Жилина
Аполлон
30
Lubomír Belko
ВР
21
Tomas Nemcik
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
71
Бранислав Слука
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
8
Георгий Папунашвили
ЦП
20
Данило Шполярич
ЦФ
31
Реваз Инигия
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Остались в запасе
30
Lubomír Belko
ВР
21
Tomas Nemcik
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
71
Бранислав Слука
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
Остались в запасе
8
Георгий Папунашвили
ЦП
20
Данило Шполярич
ЦФ
31
Реваз Инигия
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Статистика матча Жилина - Аполлон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
- : -
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Стадион:
Под Дубном
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