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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Аполлон - Жилина
Аполлон - Жилина: обзор матча 22 июля 2021
Аполлон
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 3
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Жилина
25'
Б. Жради
5'
Д. Дуриш
45+1'
Ж. Бернат
51'
Ж. Бернат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аполлон - Жилина
80'
Замена
T. Slebodnik
️️️️
Ж. Бернат
76'
Желтая карточка
S. Petras
Замена
Б. Дабо
️️️️
А. Хаммас
73'
68'
Желтая карточка
Я. Кивиор
Желтая карточка
А. Панайоту
58'
Замена
И. Колл
️️️️
S. Markovic
57'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ж. Бернат
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Ж. Бернат
33'
Желтая карточка
Ж. Бернат
28'
Желтая карточка
Э. Фазлагич
ГОЛ! 1:1!
Б. Жради
25'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дуриш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
1
Александар Йованович
ВР
28
Иоаннис Питтас
ЛП
8
Dorde Denic
ЦП
30
Фанос Кателарис
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
21
Петрос Психас
ЦФ
10
Бассел Жради
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
24
Амин Хаммас
ЦФ
3
Wellington Ferreira Nascimento
ЦФ
30
Андреас Панайоту
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Жилина
14
Taofiq Jibril
ЦФ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
4
Якуб Кивиор
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
0
M. Gono
ЦФ
18
Энис Фазлагич
ЦФ
23
Жан Бернат
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
29
Давид Дуриш
ЦФ
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
8
Георгий Папунашвили
ЦП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
20
Данило Шполярич
ЦФ
11
Багали Дабо
ЦФ
75
Sotiris Foti
ЦФ
77
Исраэль Колл
ЦФ
Жилина
21
Ваган Бичахчян
ЦП
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
21
Tomas Nemcik
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
23
Патрик Мислович
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
4-5
1
Йованович
28
Питтас
30
Кателарис
25
Кириаку
8
10
30
Панайоту
3
24
Хаммас
10
Жради
5
0
29
Дуриш
20
23
Бернат
18
Фазлагич
24
Хаммас
11
Дабо
11
Дабо
24
Хаммас
10
77
Колл
77
Колл
10
23
Бернат
9
9
23
Бернат
Остались в запасе
Аполлон
Жилина
99
Деметрис Деметриу
ВР
8
Георгий Папунашвили
ЦП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
20
Данило Шполярич
ЦФ
75
Sotiris Foti
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
21
Ваган Бичахчян
ЦП
30
Marek Teplan
ЦФ
21
Tomas Nemcik
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
23
Патрик Мислович
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
8
Георгий Папунашвили
ЦП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
20
Данило Шполярич
ЦФ
75
Sotiris Foti
ЦФ
Остались в запасе
21
Ваган Бичахчян
ЦП
30
Marek Teplan
ЦФ
21
Tomas Nemcik
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
13
Samuel Sula
ЦФ
23
Патрик Мислович
ЦФ
90
Timotej Jambor
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Статистика матча Аполлон - Жилина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
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Комарно
- : -
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Стадион:
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