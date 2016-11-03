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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Янг Бойз
АПОЭЛ - Янг Бойз: обзор матча 03 ноября 2016
АПОЭЛ
03.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
Янг Бойз
69'
П. Сотириу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Янг Бойз
Замена
И. Де Камарго
️️️️
П. Сотириу
84'
80'
Замена
М. Фрай
️️️️
Ю. Кубо
80'
Замена
Л. Бертоне
️️️️
Д. Закария
77'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
ГОЛ! 1:0!
П. Сотириу
69'
67'
Красная карточка
К. Мбабу
Замена
Я. Янниотас
️️️️
Э. Алонефтис
67'
65'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Й. Раве
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Р. Брессан
59'
50'
Желтая карточка
К. Нуху
Желтая карточка
Карлао
45'
39'
Желтая карточка
Д. Закария
32'
Желтая карточка
Я. Лецяск
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
88
Ренан Брессан
АП
16
Винисиус
ПП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Янг Бойз
38
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
22
Йорик Раве
ПП
14
Юя Кубо
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
77
Вандер
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
3-2-4-1-1
24
Ватерман
3
Лаго
23
Астис
50
Карлао
22
Мартинес
21
Миланов
46
Алонефтис
7
Эфрем
26
Мораиш
16
Винисиус
88
Брессан
79
Сотириу
3-1-4-2
38
Мвого
5
фон Берген
4
Нуху
26
Лецяск
6
Закария
22
Раве
35
Жуниор
23
Суттер
13
Шик
99
Оаро
14
Кубо
46
Алонефтис
70
Янниотас
70
Янниотас
46
Алонефтис
88
Брессан
18
Бертольо
18
Бертольо
88
Брессан
79
Сотириу
9
Де Камарго
9
Де Камарго
79
Сотириу
22
Раве
43
Мбабу
43
Мбабу
22
Раве
6
Закария
6
Бертоне
6
Бертоне
6
Закария
14
Кубо
9
Фрай
9
Фрай
14
Кубо
Остались в запасе
АПОЭЛ
Янг Бойз
78
Урко Пардо
ВР
77
Вандер
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
9
Квадво Дуа
ЦП
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
77
Вандер
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
Остались в запасе
9
Квадво Дуа
ЦП
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча АПОЭЛ - Янг Бойз
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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