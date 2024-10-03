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Лига конференций 2026/2027
Шэмрок Роверс - АПОЭЛ
Шэмрок Роверс - АПОЭЛ: обзор матча 03 октября 2024
Шэмрок Роверс
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
1 : 1
Завершен
АПОЭЛ
90+2'
Д. Уоттс
58'
К. Лайфис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэмрок Роверс - АПОЭЛ
ГОЛ! 1:1!
Д. Уоттс
Пас отдал
Д. Бирн
90'
+2
89'
Замена
Л. Двали
️️️️
К. Лайфис
Желтая карточка
Р. Тауэлл
88'
88'
Замена
М. Корбу
️️️️
Д. Ндонгала
Замена
Д. Уоттс
️️️️
Д. Кенни
77'
Замена
А. Грин
️️️️
Д. Мандрою
77'
Замена
Д. Бирн
️️️️
Д. Ньюджент
77'
72'
Замена
А. Ба
️️️️
Ю. Эль-Араби
72'
Замена
И. Чебаке
️️️️
М. Сушич
Замена
Р. Тауэлл
️️️️
Г. О'Нил
64'
61'
Замена
P. Kattirtzis
️️️️
Д. Абагна
58'
ГОЛ! 0:1!
К. Лайфис
Пас отдал
С. Техера
Вторая желтая
Н. Фарруджа
50'
42'
Желтая карточка
Х. Кинтилья
Желтая карточка
Н. Фарруджа
42'
37'
Желтая карточка
Д. Абагна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
(К)
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
23
Джош Хонохэн
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
20
Маркус Поом
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
16
Дарра Ньюджент
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
АПОЭЛ
27
Вид Белец
(К)
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
34
Константинос Лайфис
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Давид Абагна
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Шэмрок Роверс
25
Lee Steacy
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
9
Cian Dillion
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
12
Дарра Бернс
ПВ
8
Aaron McEneff
ЦФ
10
Conan Noonan
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
7
Макс Майер
АП
17
Мариус Корбу
ЦФ
12
Альгассим Ба
ЦФ
4-3-2-1
88
Полс
6
Клири
5
Грейс
23
Хонохэн
4
Лопеш
20
Поом
16
О'Нил
16
Ньюджент
20
Фарруджа
14
Мандрою
38
Кенни
2-1-4-1-2
27
Белец
16
Сушич
6
Кинтилья
3
Петрович
70
Костадинов
77
Абагна
8
Техера
34
Лайфис
10
Маркиньос
19
Эль-Араби
77
Ндонгала
14
Мандрою
9
Грин
9
Грин
14
Мандрою
38
Кенни
7
Уоттс
7
Уоттс
38
Кенни
16
Ньюджент
29
Бирн
29
Бирн
16
Ньюджент
16
О'Нил
17
Тауэлл
17
Тауэлл
16
О'Нил
34
Лайфис
3
Двали
3
Двали
34
Лайфис
16
Сушич
29
Чебаке
29
Чебаке
16
Сушич
77
Абагна
23
23
77
Абагна
77
Ндонгала
17
Корбу
17
Корбу
77
Ндонгала
19
Эль-Араби
12
Ба
12
Ба
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
АПОЭЛ
25
Lee Steacy
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
9
Cian Dillion
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
12
Дарра Бернс
ПВ
8
Aaron McEneff
ЦФ
10
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
25
Lee Steacy
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
9
Cian Dillion
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
12
Дарра Бернс
ПВ
8
Aaron McEneff
ЦФ
10
Conan Noonan
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Шэмрок Роверс - АПОЭЛ
2
1
2
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
9
9
Офсайды
0
5
Количество передач
306
628
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.15
0.99
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Дандолк
3 : 1
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12.10.2026
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Дроэда Юнайтед
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Кармиотисса
- : -
02.12.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
1 : 0
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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