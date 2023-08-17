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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АПОЭЛ - Дила
АПОЭЛ - Дила: обзор матча 17 августа 2023
АПОЭЛ
17.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Дила
48'
Д. Ндонгала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Дила
Желтая карточка
В. Белец
90'
+6
Желтая карточка
Л. Двали
90'
+2
Замена
Д. Теодору
️️️️
М. Сушич
90'
Желтая карточка
Я. Сациас
89'
70'
Замена
B. Mzwakali
️️️️
О. Гомис
69'
Замена
S. Kukhianidze
️️️️
Н. Ковталюк
69'
Замена
M. Sardalishvili
️️️️
А. Андроникашвили
Замена
T.
️️️️
Г. Квилитая
64'
Замена
Я. Сациас
️️️️
Л. Вильяфаньес
64'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Маркиньос
63'
Желтая карточка
Г. Квилитая
60'
58'
Замена
Р. Эту
️️️️
T. Dzotsenidze
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
57'
53'
Желтая карточка
О. Гомис
ГОЛ! 1:0!
Д. Ндонгала
Пас отдал
Л. Вильяфаньес
48'
Замена
Д. Ндонгала
️️️️
В. Эдуарду
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Далсью
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Дила
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
6
Александре Андроникашвили
ЦЗ
10
Otar Parulava
ЦП
29
Жеан Виктор
ЦП
7
Оноре Гомис
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
25
Вандерсон
ЦФ
35
Реваз Читеишвили
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
7
Tomane
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Дила
1
Guram Chikashua
ВР
20
Ника Гагнидзе
ЦП
2
Георгий Гаприндашвили
ЦП
19
Bantu Mzwakali
ЦП
33
Ромарик Эту
ЦФ
9
Mishiko Sardalishvili
ЦФ
14
Sergo Kukhianidze
ЦФ
3-1-3-1-2
27
Белец
16
Сушич
3
Двали
29
Чебаке
3
Петрович
8
Далсью
19
Вильяфаньес
70
Костадинов
10
Маркиньос
9
Квилитая
9
Эдуарду
3-2-5
26
5
Тевзадзе
6
Андроникашвили
10
29
Виктор
11
99
35
Читеишвили
25
Вандерсон
22
Ковталюк
10
Маркиньос
7
Эфрем
7
Эфрем
10
Маркиньос
19
Вильяфаньес
18
Сациас
18
Сациас
19
Вильяфаньес
16
Сушич
11
Теодору
11
Теодору
16
Сушич
9
Квилитая
7
7
9
Квилитая
9
Эдуарду
77
Ндонгала
77
Ндонгала
9
Эдуарду
7
Гомис
19
19
7
Гомис
26
33
Эту
33
Эту
26
6
Андроникашвили
9
9
6
Андроникашвили
22
Ковталюк
14
14
22
Ковталюк
Остались в запасе
АПОЭЛ
Дила
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
1
Guram Chikashua
ВР
20
Ника Гагнидзе
ЦП
2
Георгий Гаприндашвили
ЦП
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
Остались в запасе
1
Guram Chikashua
ВР
20
Ника Гагнидзе
ЦП
2
Георгий Гаприндашвили
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча АПОЭЛ - Дила
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Дила
- : -
01.12.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
2 : 0
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Гагра
2 : 3
20.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Мешахте
2 : 1
24.10.2026
Дила
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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