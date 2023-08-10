Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дила - АПОЭЛ
Дила - АПОЭЛ: обзор матча 10 августа 2023
Дила
10.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
АПОЭЛ
45+1'
Х. Анхель Креспо
64'
Г. Эфрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дила - АПОЭЛ
Красная карточка
Р. Эту
87'
Замена
B. Mzwakali
️️️️
О. Гомис
85'
74'
Замена
T.
️️️️
Г. Квилитая
Замена
S. Kukhianidze
️️️️
Н. Ковталюк
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
Г. Эфрем
Желтая карточка
Р. Эту
63'
58'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
К. Сарфо
58'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
G. Fetfatzidis
58'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Маркиньос
55'
Желтая карточка
Г. Костадинов
46'
Замена
Р. Петрович
️️️️
Х. Анхель Креспо
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Х. Анхель Креспо
32'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дила
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
10
Otar Parulava
ЦП
29
Жеан Виктор
ЦП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
35
Реваз Читеишвили
ЦФ
33
Ромарик Эту
ЦФ
25
Вандерсон
ЦФ
5
Алеф Сантос
ЦФ
7
Оноре Гомис
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
70
Георгий Костадинов
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
8
Далсью
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Дила
1
Guram Chikashua
ВР
16
Giorgi Odikadze
ВР
6
Александре Андроникашвили
ЦЗ
2
Георгий Гаприндашвили
ЦП
8
Blesing Kvame Asamoa
ЦП
19
Bantu Mzwakali
ЦП
14
Sergo Kukhianidze
ЦФ
9
Mishiko Sardalishvili
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
7
Tomane
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
1-2-5
26
10
29
Виктор
25
Вандерсон
11
7
Гомис
5
Сантос
33
Эту
4-4-1-1
27
Белец
29
Чебаке
3
Двали
16
Сушич
15
Креспо
10
44
Сарфо
8
Далсью
70
Костадинов
10
Маркиньос
9
Квилитая
7
Гомис
19
19
7
Гомис
22
Ковталюк
14
14
22
Ковталюк
15
Креспо
3
Петрович
3
Петрович
15
Креспо
10
Маркиньос
7
Эфрем
7
Эфрем
10
Маркиньос
10
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
10
9
Квилитая
7
7
9
Квилитая
44
Сарфо
9
Эдуарду
9
Эдуарду
44
Сарфо
Остались в запасе
Дила
АПОЭЛ
1
Guram Chikashua
ВР
16
Giorgi Odikadze
ВР
6
Александре Андроникашвили
ЦЗ
2
Георгий Гаприндашвили
ЦП
8
Blesing Kvame Asamoa
ЦП
9
Mishiko Sardalishvili
ЦФ
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
1
Guram Chikashua
ВР
16
Giorgi Odikadze
ВР
6
Александре Андроникашвили
ЦЗ
2
Георгий Гаприндашвили
ЦП
8
Blesing Kvame Asamoa
ЦП
9
Mishiko Sardalishvili
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Дила - АПОЭЛ
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Дила
- : -
01.12.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
2 : 0
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Гагра
2 : 3
20.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Мешахте
2 : 1
24.10.2026
Дила
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Новости команд
Все
Дила
АПОЭЛ
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
«Дила» – «Рига»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:15
«Дила» – «Расинг»: прогноз на матч 17 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:07
Прогноз на точный счeт матча «Дила» – «Расинг»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:31
«Расинг» – «Дила»: прогноз на матч 10 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:24
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
«Дила» – «Рига»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:15
«Дила» – «Расинг»: прогноз на матч 17 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:07
Прогноз на точный счeт матча «Дила» – «Расинг»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:31
«Расинг» – «Дила»: прогноз на матч 10 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:24
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+