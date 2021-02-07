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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Антальяспор
Денизлиспор - Антальяспор: обзор матча 07 февраля 2021
Денизлиспор
07.02.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Антальяспор
14'
H. Rodallega
73'
Г. Байракдар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Антальяспор
88'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Фреди
86'
Желтая карточка
Г. Байракдар
Замена
A. Yavuz Kol
️️️️
K. Aktas
82'
73'
ГОЛ! 1:1!
Г. Байракдар
Желтая карточка
Р. Муравски
67'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
A. Yasin
66'
61'
Замена
Амилтон
️️️️
S. Sam
Замена
M. Bakalorz
️️️️
М. Дискеруд
57'
46'
Замена
Д. Синик
️️️️
O. Imeri
Желтая карточка
K. Aktas
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
H. Rodallega
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
17
Ahmed Yasin
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
10
Sidney Sam
ЦП
16
Фреди
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
O. Imeri
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Денизлиспор
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
23
Амилтон
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
3-2-2-3
1
Генен
4
Фабиано
91
22
42
Дискеруд
2
5
22
Муравски
11
17
28
Сагаль
4-3-1-2
25
Боффин
6
Албайрак
7
Балчи
2
30
Кудряшов
10
16
Фреди
88
Езмерт
17
Байракдар
12
11
5
7
7
5
17
9
9
17
42
Дискеруд
6
6
42
Дискеруд
10
23
Амилтон
23
Амилтон
10
11
70
Синик
70
Синик
11
16
Фреди
7
Гюрлер
7
Гюрлер
16
Фреди
Остались в запасе
Денизлиспор
Антальяспор
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Денизлиспор - Антальяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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