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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Анкарагюджю
Йени Малатьяспор - Анкарагюджю: обзор матча 25 апреля 2021
Йени Малатьяспор
25.04.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Анкарагюджю
55'
A. BÃ¼yÃ¼k
78'
Б. Тетти
90+2'
Д. Пайнтсил (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Анкарагюджю
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Пайнтсил
88'
Желтая карточка
С. Кициу
87'
Замена
С. Четин
️️️️
И. Акдаг
Замена
A. Acquah
️️️️
З. Явру
85'
Замена
A. Mallé
️️️️
М. Фофана
85'
83'
Замена
E. Ayyildiz
️️️️
Э. Чекичи
83'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
Т. Пинту
Замена
U. Bulut
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
80'
ГОЛ! 2:0!
Б. Тетти
78'
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
76'
75'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
Замена
С. Маллан
️️️️
М. Эскихеллак
68'
Замена
Б. Тетти
️️️️
K. Kanatsızkuş
68'
66'
Красная карточка
Жералду
61'
Замена
Жералду
️️️️
И. Воца
61'
Замена
А. Тюран
️️️️
С. Лобжанидзе
ГОЛ! 1:0!
A. BÃ¼yÃ¼k
Пас отдал
К. Хафез
55'
48'
Желтая карточка
A. Kulusic
Желтая карточка
М. Эскихеллак
38'
25'
Желтая карточка
Э. Чекичи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
7
Морике Фофана
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
26
Semih Kaya
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
14
Стиви Маллан
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
3-2-1-1-3
25
Эзбир
15
Хадебе
15
Хафез
18
Явру
29
Чебаке
7
Фофана
30
19
Эскихеллак
7
17
26
4-5-1
1
Челикай
22
13
70
Кициу
8
Пинту
4
Потук
28
Пайнтсил
12
Лобжанидзе
42
Воца
12
Акдаг
8
Чекичи
7
Фофана
19
19
7
Фофана
19
Эскихеллак
14
Маллан
14
Маллан
19
Эскихеллак
18
Явру
19
19
18
Явру
17
30
Тетти
30
Тетти
17
7
9
9
7
8
Пинту
77
Гюрал
77
Гюрал
8
Пинту
42
Воца
29
Жералду
29
Жералду
42
Воца
8
Чекичи
97
97
8
Чекичи
12
Лобжанидзе
89
Тюран
89
Тюран
12
Лобжанидзе
12
Акдаг
18
Четин
18
Четин
12
Акдаг
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Анкарагюджю
92
Bülent Cevahir
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
70
Olcay Sahan
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
30
Рикардо Фридрих
ВР
23
Даниэль Лукасик
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
92
Bülent Cevahir
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
70
Olcay Sahan
ЦП
Остались в запасе
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
30
Рикардо Фридрих
ВР
23
Даниэль Лукасик
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Йени Малатьяспор - Анкарагюджю
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
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