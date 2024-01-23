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Расписание матчей
Кубок Африки
Ангола - Буркина-Фасо
Ангола - Буркина-Фасо: обзор матча 23 января 2024
Ангола
23.01.2024, вторник, 23:00
Кубок африканских наций, группа D, 3 тур
2 : 0
Завершен
Буркина-Фасо
36'
Мабулулу
90+2'
Зини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ангола - Буркина-Фасо
ГОЛ! 2:0!
Зини
90'
+2
89'
Замена
С. Бансе
️️️️
И. Уедраого
89'
Замена
Х. Банде
️️️️
С. Азиз Ки
Желтая карточка
Неблу
88'
Желтая карточка
Милсон
80'
Замена
Зини
️️️️
Фреди
77'
Замена
Милсон
️️️️
Мабулулу
77'
76'
Замена
С. Яго
️️️️
А. Гибре
76'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Б. Траоре
Замена
Шоу
️️️️
Б. Пас
64'
Замена
З. Лувумбо
️️️️
Жилберту
58'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Ж. Дала
58'
46'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
С. Бадоло
Желтая карточка
Мабулулу
36'
ГОЛ! 1:0!
Мабулулу
Пас отдал
Фреди
36'
27'
Желтая карточка
И. Уедраого
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангола
22
Неблу
ВР
13
Ту Карнейру
ЛЗ
6
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Киниту
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ПЗ
20
Эштрела
ОП
17
Бруну Пас
ОП
16
Фреди
(К)
АП
7
Жилберту
ПВ
10
Желсон Дала
ЦФ
19
Мабулулу
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
17
Исса Каборе
ПЗ
3
Абдул Гибре
ЛП
18
Исмаила Уедраого
ОП
20
Густаво Сангаре
ОП
17
Стефан Азиз Ки
АП
8
Седрик Бадоло
АП
10
Бертран Траоре
(К)
ПВ
7
Данго Уаттара
ПВ
Главный тренер
Юбер Велю
Ангола
12
Каду
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
3
Джонатан Буату
ЦЗ
10
Жереми Бела
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
20
Мануэль Келиано
ОП
23
Шоу
ОП
86
Зини
ЦФ
18
Зито Лувумбо
ЦФ
Буркина-Фасо
23
Килиан Никиема
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
4
Адамо Нагало
ЦЗ
5
Нассер Джига
ЦЗ
21
Валентен Нума
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
19
Хассан Банде
ЛВ
21
Драман Салу
ОП
6
Саша Бансе
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
4-2-2-2
22
Неблу
13
Карнейру
6
Гашпар
24
Киниту
21
Афоншу
20
Эштрела
17
Пас
16
Фреди
7
Жилберту
19
Мабулулу
10
Дала
3-2-1-3-1
16
Коффи
17
Каборе
12
Тапсоба
14
Дайо
18
Уедраого
20
Сангаре
3
Гибре
7
Уаттара
8
Бадоло
17
Азиз Ки
10
Траоре
17
Пас
23
Шоу
23
Шоу
17
Пас
10
Дала
10
Бела
10
Бела
10
Дала
19
Мабулулу
7
Милсон
7
Милсон
19
Мабулулу
16
Фреди
86
Зини
86
Зини
16
Фреди
7
Жилберту
18
Лувумбо
18
Лувумбо
7
Жилберту
3
Гибре
25
Яго
25
Яго
3
Гибре
18
Уедраого
6
Бансе
6
Бансе
18
Уедраого
17
Азиз Ки
19
Банде
19
Банде
17
Азиз Ки
10
Траоре
15
Тапсоба
15
Тапсоба
10
Траоре
8
Бадоло
2
Уаттара
2
Уаттара
8
Бадоло
Остались в запасе
Ангола
Буркина-Фасо
12
Каду
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
3
Джонатан Буату
ЦЗ
20
Мануэль Келиано
ОП
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
23
Килиан Никиема
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
4
Адамо Нагало
ЦЗ
5
Нассер Джига
ЦЗ
21
Валентен Нума
ЦЗ
21
Драман Салу
ОП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Юбер Велю
Остались в запасе
12
Каду
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
3
Джонатан Буату
ЦЗ
20
Мануэль Келиано
ОП
Остались в запасе
23
Килиан Никиема
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
4
Адамо Нагало
ЦЗ
5
Нассер Джига
ЦЗ
21
Валентен Нума
ЦЗ
21
Драман Салу
ОП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Главный тренер
Юбер Велю
Статистика матча Ангола - Буркина-Фасо
3
1
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
15
10
Офсайды
0
3
Количество передач
394
400
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
0
11
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Главный судья:
Жан Жак Ндала Нгамбо
Стадион:
Шарль Конан Банни
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