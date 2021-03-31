Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Хорватия (мол.) - Англия (мол)
Хорватия (мол.) - Англия (мол): обзор матча 31 марта 2021
Хорватия (мол.)
31.03.2021, среда, 19:00
Молодежный чемпионат Европы, группа D, 3 тур
1 : 2
Завершен
Англия (мол)
90+1'
Д. Брадарич
12'
Э. Эзе (П)
74'
К. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия (мол.) - Англия (мол)
ГОЛ! 1:2!
Д. Брадарич
Пас отдал
Л. Майер
90'
+1
90'
Желтая карточка
О. Скипп
89'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Д. Макнил
Желтая карточка
М. Жапер
87'
Замена
П. Муса
️️️️
М. Шверко
86'
Замена
М. Дивкович
️️️️
Д. Визингер
86'
85'
Желтая карточка
Д. Танганга
Замена
Л. Майер
️️️️
К. Бистрович
76'
74'
ГОЛ! 0:2!
К. Джонс
Пас отдал
Д. Макнил
72'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
К. Галлахер
71'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Э. Нкетиа
Замена
М. Жапер
️️️️
Х. Бабец
64'
Замена
Д. Чолина
️️️️
Д. Шпикич
64'
Желтая карточка
Д. Шпикич
62'
48'
Желтая карточка
К. Джонс
Желтая карточка
Д. Брадарич
45'
+3
45'
Желтая карточка
Л. Келли
Желтая карточка
Л. Иванушец
12'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Эзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия (мол.)
23
Доминик Котарски
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Марин Шверко
ЦЗ
22
Марио Вушкович
ЦЗ
21
Дарио Шпикич
ЛВ
0
Бартол Франьич
ОП
3
Хрвойе Бабец
ОП
0
Кристиян Бистрович
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
0
Дарио Визингер
ЦФ
Англия (мол)
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
0
Джафет Танганга
ЦЗ
12
Бен Уилмот
ЦЗ
0
Ллойд Келли
ЦЗ
0
Макс Ааронс
ПЗ
0
Дуайт Макнил
ЛВ
0
Оливер Скипп
ОП
17
Кертис Джонс
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
0
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Айди Бутройд
Хорватия (мол.)
0
Иван Невистич
ВР
0
Адриан Шемпер
ВР
4
Давид Чолина
ЛЗ
15
Крешимир Кризманич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Матей Вук
ЛВ
6
Дарко Неясмич
ОП
13
Михаэл Жапер
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
0
Сандро Куленович
ЦФ
18
Марко Дивкович
ЦФ
11
Петар Муса
ЦФ
Англия (мол)
22
Джошуа Гриффитс
ВР
13
Джозеф Барсик
ВР
0
Райан Сессеньон
ЛЗ
0
Стивен Сессеньон
ЦЗ
0
Тодд Кантвелл
ЛВ
17
Нони Мадуэке
ПВ
0
Райан Брюстер
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Котарски
6
Брадарич
22
Вушкович
2
Шверко
0
Франьич
3
Бабец
0
Бистрович
8
Моро
21
Шпикич
18
Иванушец
0
Визингер
4-1-2-2-1
13
Рэмсдейл
0
Ааронс
12
Уилмот
0
Келли
0
Танганга
0
Скипп
17
Джонс
24
Галлахер
21
Эзе
0
Макнил
0
Нкетиа
0
Бистрович
7
Майер
7
Майер
0
Бистрович
21
Шпикич
4
Чолина
4
Чолина
21
Шпикич
3
Бабец
13
Жапер
13
Жапер
3
Бабец
0
Визингер
18
Дивкович
18
Дивкович
0
Визингер
2
Шверко
11
Муса
11
Муса
2
Шверко
24
Галлахер
0
Кантвелл
0
Кантвелл
24
Галлахер
0
Макнил
0
Сессеньон
0
Сессеньон
0
Макнил
0
Нкетиа
0
Брюстер
0
Брюстер
0
Нкетиа
Остались в запасе
Хорватия (мол.)
Англия (мол)
0
Сандро Куленович
ЦФ
0
Иван Невистич
ВР
0
Адриан Шемпер
ВР
15
Крешимир Кризманич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
19
Матей Вук
ЛВ
17
Нони Мадуэке
ПВ
22
Джошуа Гриффитс
ВР
13
Джозеф Барсик
ВР
0
Райан Сессеньон
ЛЗ
Главный тренер
Айди Бутройд
Остались в запасе
0
Сандро Куленович
ЦФ
0
Иван Невистич
ВР
0
Адриан Шемпер
ВР
15
Крешимир Кризманич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
19
Матей Вук
ЛВ
Остались в запасе
17
Нони Мадуэке
ПВ
22
Джошуа Гриффитс
ВР
13
Джозеф Барсик
ВР
0
Райан Сессеньон
ЛЗ
Главный тренер
Айди Бутройд
Статистика матча Хорватия (мол.) - Англия (мол)
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Хорватия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия (мол.)
3 : 2
22.03.2025
Египет U20
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия (мол.)
2 : 1
19.03.2025
Хорватия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
2 : 1
31.05.2021
Хорватия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Хорватия (мол.)
1 : 2
31.03.2021
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Хорватия (мол.)
3 : 2
28.03.2021
Швейцария (мол.)
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Англия (мол)
2 : 1
25.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Англия (мол)
0 : 0
15.06.2025
Словения (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Новости команд
Все
Хорватия (мол.)
Англия (мол)
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
Экс-футболист молодежной сборной Англии Чуквуэмека может сыграть за другую страну на ЧМ-2026
12 февраля
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Олич получил новое назначение
2024.07.02 17:07
1
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 21:35
Экс-футболист молодежной сборной Англии Чуквуэмека может сыграть за другую страну на ЧМ-2026
12 февраля
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+