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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия (мол.) - Египет U20
Хорватия (мол.) - Египет U20: обзор матча 22 March 2025
Хорватия (мол.)
22.03.2025, Saturday, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Египет U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хорватия (мол.) - Египет U20
Конец матча
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Хорватия (мол.) - Египет U20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хорватия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия (мол.)
3 : 2
22.03.2025
Египет U20
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия (мол.)
2 : 1
19.03.2025
Хорватия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
2 : 1
31.05.2021
Хорватия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Хорватия (мол.)
1 : 2
31.03.2021
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Хорватия (мол.)
3 : 2
28.03.2021
Швейцария (мол.)
Египет U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Египет U20
2 : 1
04.10.2025
Чили U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Египет U20
1 : 2
30.09.2025
Новая Зеландия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Япония U20
2 : 0
27.09.2025
Египет U20
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко U20
0 : 0
15.08.2025
Египет U20
Товарищеские матчи. Сборные
Египет U20
1 : 2
22.04.2025
Нигерия U20
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Египет U20
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Олич получил новое назначение
2024.07.02 17:07
1
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 21:35
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Олич получил новое назначение
2024.07.02 17:07
1
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 21:35
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