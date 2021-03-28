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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Хорватия (мол.) - Швейцария (мол.)
Хорватия (мол.) - Швейцария (мол.): обзор матча 28 марта 2021
Хорватия (мол.)
28.03.2021, воскресенье, 20:00
Молодежный чемпионат Европы, группа D, 2 тур
3 : 2
Завершен
Швейцария (мол.)
8'
Л. Иванушец
61'
Н. Моро (П)
64'
Д. Визингер
79'
К. Имери (П)
89'
С. Куленович (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия (мол.) - Швейцария (мол.)
Желтая карточка
С. Куленович
90'
+1
89'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
С. Куленович
Пас отдал
К. Имери
Замена
С. Куленович
️️️️
Д. Визингер
85'
79'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Имери
Замена
М. Жапер
️️️️
Н. Моро
76'
Замена
Д. Чолина
️️️️
Д. Шпикич
75'
66'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
А. Зекири
66'
Замена
А. Янкевиц
️️️️
Т. Домджони
ГОЛ! 3:0!
Д. Визингер
Пас отдал
Н. Моро
64'
61'
Желтая карточка
Ж. Лотомба
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Моро
61'
60'
Замена
К. Рюгг
️️️️
С. Сидлер
60'
Замена
К. Имери
️️️️
С. Сом
60'
Замена
Д. Ндой
️️️️
П. Пушич
48'
Желтая карточка
Я. ван дер Верфф
Желтая карточка
Д. Визингер
45'
+3
Желтая карточка
Б. Франьич
45'
+2
45'
Желтая карточка
С. Сидлер
Замена
М. Вушкович
️️️️
М. Эрлич
25'
ГОЛ! 1:0!
Л. Иванушец
8'
Желтая карточка
Х. Бабец
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия (мол.)
23
Доминик Котарски
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Марин Шверко
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Дарио Шпикич
ЛВ
0
Бартол Франьич
ОП
3
Хрвойе Бабец
ОП
0
Кристиян Бистрович
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
0
Дарио Визингер
ЦФ
Швейцария (мол.)
1
Антони Расьоппи
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
0
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
3
Силван Сидлер
ПЗ
8
Симон Сом
ОП
0
Жереми Гуйемено
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
8
Бастьен Тома
ЦП
10
Петар Пушич
ПП
14
Анди Зекири
ЦФ
Хорватия (мол.)
0
Иван Невистич
ВР
0
Адриан Шемпер
ВР
4
Давид Чолина
ЛЗ
22
Марио Вушкович
ЦЗ
15
Крешимир Кризманич
ЦЗ
19
Матей Вук
ЛВ
6
Дарко Неясмич
ОП
13
Михаэл Жапер
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
0
Сандро Куленович
ЦФ
18
Марко Дивкович
ЦФ
11
Петар Муса
ЦФ
Швейцария (мол.)
0
Александр Янкевиц
ВР
21
Филипп Кен
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Жан Бамерт
ЦЗ
0
Кевин Рюгг
ПЗ
17
Кастриот Имери
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
0
Феликс Мамбимби
ЦФ
18
Филип Стоилькович
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Котарски
6
Брадарич
25
Эрлич
2
Шверко
0
Франьич
3
Бабец
0
Бистрович
8
Моро
21
Шпикич
18
Иванушец
0
Визингер
4-1-4-1
1
Расьоппи
3
Сидлер
14
Зесигер
0
ван дер Верфф
26
Лотомба
8
Сом
10
Пушич
0
Домджони
8
Тома
0
Гуйемено
14
Зекири
0
Визингер
0
Куленович
0
Куленович
0
Визингер
8
Моро
13
Жапер
13
Жапер
8
Моро
25
Эрлич
22
Вушкович
22
Вушкович
25
Эрлич
21
Шпикич
4
Чолина
4
Чолина
21
Шпикич
0
Домджони
0
Янкевиц
0
Янкевиц
0
Домджони
3
Сидлер
0
Рюгг
0
Рюгг
3
Сидлер
8
Сом
17
Имери
17
Имери
8
Сом
10
Пушич
11
Ндой
11
Ндой
10
Пушич
14
Зекири
0
Мамбимби
0
Мамбимби
14
Зекири
Остались в запасе
Хорватия (мол.)
Швейцария (мол.)
0
Иван Невистич
ВР
19
Матей Вук
ЛВ
18
Марко Дивкович
ЦФ
6
Дарко Неясмич
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
15
Крешимир Кризманич
ЦЗ
0
Адриан Шемпер
ВР
11
Петар Муса
ЦФ
21
Филипп Кен
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Жан Бамерт
ЦЗ
22
Фабиан Ридер
ЦП
18
Филип Стоилькович
ЦФ
Остались в запасе
0
Иван Невистич
ВР
19
Матей Вук
ЛВ
18
Марко Дивкович
ЦФ
6
Дарко Неясмич
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
15
Крешимир Кризманич
ЦЗ
0
Адриан Шемпер
ВР
11
Петар Муса
ЦФ
Остались в запасе
21
Филипп Кен
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Жан Бамерт
ЦЗ
22
Фабиан Ридер
ЦП
18
Филип Стоилькович
ЦФ
Статистика матча Хорватия (мол.) - Швейцария (мол.)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хорватия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия (мол.)
3 : 2
22.03.2025
Египет U20
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия (мол.)
2 : 1
19.03.2025
Хорватия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
2 : 1
31.05.2021
Хорватия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Хорватия (мол.)
1 : 2
31.03.2021
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Хорватия (мол.)
3 : 2
28.03.2021
Швейцария (мол.)
Швейцария (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Швейцария (мол.)
0 : 3
31.03.2021
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Хорватия (мол.)
3 : 2
28.03.2021
Швейцария (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Англия (мол)
0 : 1
25.03.2021
Швейцария (мол.)
Информация о матче
Главный судья:
Абдул Белуши
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