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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Швейцария (мол.) - Португалия (мол)
Швейцария (мол.) - Португалия (мол): обзор матча 31 марта 2021
Швейцария (мол.)
31.03.2021, среда, 19:00
Молодежный чемпионат Европы, группа D, 3 тур
0 : 3
Завершен
Португалия (мол)
3'
Д. Кейруш
60'
Тринкау
65'
Ф. Консейсау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария (мол.) - Португалия (мол)
Замена
Л. Стержиу
️️️️
Д. Ндой
74'
Вторая желтая
М. Мухайм
72'
71'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
П. Гонсалвеш
Желтая карточка
М. Мухайм
70'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
К. Имери
67'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
А. Янкевиц
67'
65'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Консейсау
62'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Ф. Виейра
62'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Тринкау
Замена
Б. Тома
️️️️
Ж. Лотомба
61'
Замена
А. Зекири
️️️️
Ф. Мамбимби
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Тринкау
Пас отдал
Т. Томаш
31'
Желтая карточка
Д. Лейте
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кейруш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария (мол.)
0
Александр Янкевиц
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
2
Миро Мухайм
ЛЗ
1
Антони Расьоппи
ЦЗ
4
Жан Бамерт
ЦЗ
0
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
0
Кевин Рюгг
ПЗ
17
Кастриот Имери
ОП
0
Тони Домджони
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
0
Феликс Мамбимби
ЦФ
Португалия (мол)
1
Диогу Кошта
ВР
5
Диогу Лейте
ЦЗ
0
Даниэль Браганца
ЦЗ
4
Диогу Кейруш
ЦЗ
0
Тьерри Корреа
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
23
Витинья
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
0
Фабиу Виейра
ПП
0
Тиагу Томаш
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Руй Жорже
Швейцария (мол.)
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Филипп Кен
ВР
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
8
Симон Сом
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
8
Бастьен Тома
ЦП
0
Жереми Гуйемено
ЦП
10
Петар Пушич
ПП
14
Анди Зекири
ЦФ
18
Филип Стоилькович
ЦФ
Португалия (мол)
0
Жоау Виржиния
ВР
0
Луиш Максимиану
ВР
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
15
Жоау Мариу
ПЗ
0
Флорентину
ОП
0
Жедсон Фернандеш
ЦП
16
Филипе Соареш
АП
0
Педру Перейра
ПВ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Дани Мота
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-3-1-1-1
0
Янкевиц
1
Расьоппи
4
Бамерт
0
ван дер Верфф
2
Мухайм
17
Имери
0
Рюгг
0
Домджони
11
Ндой
0
Мамбимби
3-2-3-2
1
Кошта
5
Лейте
0
Браганца
4
Кейруш
2
Далот
0
Корреа
0
Виейра
19
Гонсалвеш
23
Витинья
16
Тринкау
0
Томаш
0
Мамбимби
14
Зекири
14
Зекири
0
Мамбимби
11
Ндой
2
Стержиу
2
Стержиу
11
Ндой
17
Имери
22
Ридер
22
Ридер
17
Имери
26
Лотомба
8
Тома
8
Тома
26
Лотомба
0
Янкевиц
0
Гуйемено
0
Гуйемено
0
Янкевиц
19
Гонсалвеш
0
Фернандеш
0
Фернандеш
19
Гонсалвеш
0
Виейра
15
Мариу
15
Мариу
0
Виейра
16
Тринкау
14
Консейсау
14
Консейсау
16
Тринкау
Остались в запасе
Швейцария (мол.)
Португалия (мол)
10
Петар Пушич
ПП
16
Тимоти Фаюлу
ВР
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
21
Филипп Кен
ВР
8
Симон Сом
ОП
18
Филип Стоилькович
ЦФ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
9
Дани Мота
ЦФ
0
Флорентину
ОП
0
Жоау Виржиния
ВР
0
Педру Перейра
ПВ
16
Филипе Соареш
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
0
Луиш Максимиану
ВР
Главный тренер
Руй Жорже
Остались в запасе
10
Петар Пушич
ПП
16
Тимоти Фаюлу
ВР
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
21
Филипп Кен
ВР
8
Симон Сом
ОП
18
Филип Стоилькович
ЦФ
Остались в запасе
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
9
Дани Мота
ЦФ
0
Флорентину
ОП
0
Жоау Виржиния
ВР
0
Педру Перейра
ПВ
16
Филипе Соареш
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
0
Луиш Максимиану
ВР
Главный тренер
Руй Жорже
Статистика матча Швейцария (мол.) - Португалия (мол)
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Швейцария (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Швейцария (мол.)
0 : 3
31.03.2021
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Хорватия (мол.)
3 : 2
28.03.2021
Швейцария (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Англия (мол)
0 : 1
25.03.2021
Швейцария (мол.)
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия (мол)
0 : 1
21.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Грузия (мол)
0 : 4
17.06.2025
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Португалия (мол)
5 : 0
14.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Англия (мол)
4 : 2
24.03.2025
Португалия (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Стожице
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