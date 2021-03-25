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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Англия (мол) - Швейцария (мол.)
Англия (мол) - Швейцария (мол.): обзор матча 25 марта 2021
Англия (мол)
25.03.2021, четверг, 17:00
Молодежный чемпионат Европы, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Швейцария (мол.)
77'
Д. Ндой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия (мол) - Швейцария (мол.)
Желтая карточка
О. Скипп
90'
+4
85'
Желтая карточка
А. Янкевиц
85'
Замена
К. Рюгг
️️️️
Б. Тома
Желтая карточка
К. Хадсон-Одои
83'
79'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Д. Ндой
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ндой
Пас отдал
К. Имери
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Э. Нкетиа
76'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Д. Макнил
76'
66'
Замена
К. Имери
️️️️
Ж. Гуйемено
Замена
К. Джонс
️️️️
Т. Дэвис
66'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Э. Смит-Роу
66'
63'
Желтая карточка
Ж. Бамерт
Желтая карточка
М. Гехи
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия (мол)
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
0
Бен Годфри
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
0
Ллойд Келли
ЦЗ
0
Макс Ааронс
ПЗ
0
Дуайт Макнил
ЛВ
0
Оливер Скипп
ОП
0
Том Дэвис
ЦП
0
Эмиль Смит-Роу
АП
0
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
0
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Айди Бутройд
Швейцария (мол.)
1
Антони Расьоппи
ВР
0
Александр Янкевиц
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Жан Бамерт
ЦЗ
8
Бастьен Тома
ЦП
0
Жереми Гуйемено
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
14
Анди Зекири
ЦФ
Англия (мол)
22
Джошуа Гриффитс
ВР
13
Джозеф Барсик
ВР
0
Райан Сессеньон
ЛЗ
0
Джафет Танганга
ЦЗ
12
Бен Уилмот
ЦЗ
0
Стивен Сессеньон
ЦЗ
0
Тодд Кантвелл
ЛВ
24
Конор Галлахер
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Нони Мадуэке
ПВ
0
Райан Брюстер
ЦФ
Швейцария (мол.)
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Филипп Кен
ВР
0
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
3
Силван Сидлер
ПЗ
0
Кевин Рюгг
ПЗ
17
Кастриот Имери
ОП
8
Симон Сом
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
10
Петар Пушич
ПП
0
Феликс Мамбимби
ЦФ
18
Филип Стоилькович
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Рэмсдейл
0
Годфри
6
Гехи
0
Келли
0
Ааронс
0
Скипп
0
Дэвис
0
Макнил
0
Смит-Роу
0
Хадсон-Одои
0
Нкетиа
4-3-1-1
1
Расьоппи
2
Мухайм
14
Зесигер
4
Бамерт
26
Лотомба
8
Тома
0
Гуйемено
0
Домджони
11
Ндой
14
Зекири
0
Макнил
0
Сессеньон
0
Сессеньон
0
Макнил
0
Нкетиа
0
Брюстер
0
Брюстер
0
Нкетиа
0
Дэвис
17
Джонс
17
Джонс
0
Дэвис
0
Смит-Роу
21
Эзе
21
Эзе
0
Смит-Роу
8
Тома
0
Рюгг
0
Рюгг
8
Тома
11
Ндой
0
Мамбимби
0
Мамбимби
11
Ндой
0
Гуйемено
17
Имери
17
Имери
0
Гуйемено
Остались в запасе
Англия (мол)
Швейцария (мол.)
22
Джошуа Гриффитс
ВР
13
Джозеф Барсик
ВР
24
Конор Галлахер
ЦП
17
Нони Мадуэке
ПВ
0
Тодд Кантвелл
ЛВ
0
Джафет Танганга
ЦЗ
12
Бен Уилмот
ЦЗ
0
Стивен Сессеньон
ЦЗ
Главный тренер
Айди Бутройд
16
Тимоти Фаюлу
ВР
3
Силван Сидлер
ПЗ
0
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
22
Фабиан Ридер
ЦП
8
Симон Сом
ОП
10
Петар Пушич
ПП
18
Филип Стоилькович
ЦФ
21
Филипп Кен
ВР
Остались в запасе
22
Джошуа Гриффитс
ВР
13
Джозеф Барсик
ВР
24
Конор Галлахер
ЦП
17
Нони Мадуэке
ПВ
0
Тодд Кантвелл
ЛВ
0
Джафет Танганга
ЦЗ
12
Бен Уилмот
ЦЗ
0
Стивен Сессеньон
ЦЗ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
3
Силван Сидлер
ПЗ
0
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
22
Фабиан Ридер
ЦП
8
Симон Сом
ОП
10
Петар Пушич
ПП
18
Филип Стоилькович
ЦФ
21
Филипп Кен
ВР
Главный тренер
Айди Бутройд
Статистика матча Англия (мол) - Швейцария (мол.)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Англия (мол)
2 : 1
25.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Англия (мол)
0 : 0
15.06.2025
Словения (мол)
Швейцария (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Швейцария (мол.)
0 : 3
31.03.2021
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Хорватия (мол.)
3 : 2
28.03.2021
Швейцария (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Англия (мол)
0 : 1
25.03.2021
Швейцария (мол.)
Информация о матче
Главный судья:
Гиорги Круашвили
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