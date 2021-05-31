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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Испания (мол) - Хорватия (мол.)
Испания (мол) - Хорватия (мол.): обзор матча 31 мая 2021
Испания (мол)
31.05.2021, понедельник, 19:00
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Хорватия (мол.)
66'
Х. Пуадо
110'
Х. Пуадо
90+4'
Л. Иванушец (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания (мол) - Хорватия (мол.)
120'
+1
Желтая карточка
Л. Иванушец
ГОЛ! 2:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
М. Кукурелья
110'
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Иванушец
Желтая карточка
У. Гильямон
90'
+3
Желтая карточка
О. Мингеса
88'
87'
Желтая карточка
Д. Брадарич
Замена
Х. Миранда
️️️️
Б. Хиль
83'
Замена
Й. Пино
️️️️
Б. Диас
83'
78'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Б. Франьич
Замена
М. Кукурелья
️️️️
А. Педроса
75'
71'
Замена
С. Куленович
️️️️
Н. Моро
71'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Х. Бабец
ГОЛ! 1:0!
Х. Пуадо
Пас отдал
Б. Хиль
66'
64'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
П. Муса
63'
Желтая карточка
Б. Шутало
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Ф. Бельтран
59'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
Ф. Ниньо
58'
43'
Желтая карточка
П. Муса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания (мол)
0
Альваро Фернандес
ВР
0
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Брайан Хиль
ЛВ
15
Уго Гильямон
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
14
Ману Гарсия
АП
10
Браим Диас
АП
0
Фер Ниньо
ЦФ
Хорватия (мол.)
0
Адриан Шемпер
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
22
Марио Вушкович
ЦЗ
24
Бошко Шутало
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
0
Бартол Франьич
ОП
3
Хрвойе Бабец
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
11
Петар Муса
ЦФ
Испания (мол)
23
Иньяки Пенья
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
15
Алехандро Франкес
ЦЗ
22
Оскар Хиль
ЦЗ
18
Хави Пуадо
ЛВ
16
Антонио Бланко
ЦП
10
Гонсало Вильяр
ЦП
18
Ойан Сансет
АП
11
Йереми Пино
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Хорватия (мол.)
0
Иван Невистич
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
4
Давид Чолина
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
15
Крешимир Кризманич
ЦЗ
2
Марин Шверко
ЦЗ
0
Стипе Биук
ЛВ
21
Дарио Шпикич
ЛВ
19
Матей Вук
ЛВ
0
Невен Джурасек
ОП
0
Кристиян Бистрович
ЦП
0
Сандро Куленович
ЦФ
3-1-2-3-1
0
Фернандес
0
Педроса
14
Мингеса
5
Куэнка
15
Гильямон
8
Бельтран
18
Субименди
22
Хиль
10
Диас
14
Гарсия
0
Ниньо
4-2-2-1-1
0
Шемпер
22
Вушкович
24
Шутало
4
Гвардиол
6
Брадарич
0
Франьич
3
Бабец
7
Майер
8
Моро
18
Иванушец
11
Муса
0
Ниньо
18
Пуадо
18
Пуадо
0
Ниньо
22
Хиль
12
Миранда
12
Миранда
22
Хиль
0
Педроса
22
Кукурелья
22
Кукурелья
0
Педроса
8
Бельтран
10
Вильяр
10
Вильяр
8
Бельтран
10
Диас
11
Пино
11
Пино
10
Диас
8
Моро
0
Куленович
0
Куленович
8
Моро
0
Франьич
0
Джурасек
0
Джурасек
0
Франьич
3
Бабец
0
Бистрович
0
Бистрович
3
Бабец
11
Муса
21
Шпикич
21
Шпикич
11
Муса
Остались в запасе
Испания (мол)
Хорватия (мол.)
15
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Антонио Бланко
ЦП
18
Ойан Сансет
АП
23
Иньяки Пенья
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
22
Оскар Хиль
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
0
Стипе Биук
ЛВ
0
Иван Невистич
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
4
Давид Чолина
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
15
Крешимир Кризманич
ЦЗ
2
Марин Шверко
ЦЗ
19
Матей Вук
ЛВ
Остались в запасе
15
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Антонио Бланко
ЦП
18
Ойан Сансет
АП
23
Иньяки Пенья
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
22
Оскар Хиль
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
0
Стипе Биук
ЛВ
0
Иван Невистич
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
4
Давид Чолина
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
15
Крешимир Кризманич
ЦЗ
2
Марин Шверко
ЦЗ
19
Матей Вук
ЛВ
Статистика матча Испания (мол) - Хорватия (мол.)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Хорватия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия (мол.)
3 : 2
22.03.2025
Египет U20
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия (мол.)
2 : 1
19.03.2025
Хорватия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
2 : 1
31.05.2021
Хорватия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Хорватия (мол.)
1 : 2
31.03.2021
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Хорватия (мол.)
3 : 2
28.03.2021
Швейцария (мол.)
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