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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шабаб Аль-Ахли - Аль-Гарафа
Шабаб Аль-Ахли - Аль-Гарафа: обзор матча 24 ноября 2025
Шабаб Аль-Ахли
24.11.2025, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 5 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Гарафа
28'
G. Bala
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шабаб Аль-Ахли - Аль-Гарафа
Завершен
Замена
Яхья Аль-Гассани
️️️️➡️️
Federico Cartabia
90'
90'
+5'
Замена
Mohammad Juma
️️️️➡️️
Guilherme Bala
83'
Замена
Mateus Lima
️️️️➡️️
Султан Адиль
83'
79'
Замена
Dame Traore
️️️️➡️️
Арон Гуннарссон
79'
Замена
Rayyan Ahmed Al Ali
️️️️➡️️
Мэйсон Холгейт
57'
Замена
Мохаммед Мунтари
️️️️➡️️
A. Surag
Замена
Брено Каскардо
️️️️➡️️
Damián García
46'
45'
Желтая карточка
Jamal Hamed
45'
+6'
Желтая карточка
Eid Khamis Eid
36'
Травма
Матеус Энрике
35'
30'
Желтая карточка
Альваро Джало
ГОЛ! 1:0!
Guilherme Bala
Пас отдал
Султан Адиль
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
77
Guilherme Bala
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
10
Federico Cartabia
(К)
ЦП
26
Eid Khamis Eid
ЦП
14
Damián García
ЦП
13
Renan
ЦФ
21
Султан Адиль
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
11
A. Surag
(К)
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
42
S. Sano
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
18
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
24
Арон Гуннарссон
ЦП
29
Fabricio Díaz
ЦП
14
Альваро Джало
ЛВ
99
Jamal Hamed
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Шабаб Аль-Ахли
12
Хассан Хамза
ВР
15
Кайки
ЦЗ
23
Mersad Seifi
ЦЗ
25
Игор Гомес
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
66
Gaston Alvarez Suarez
ЦП
28
Sebastián González
ЦП
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
19
Mateus Lima
ЦФ
70
Thiago
ЦФ
18
Mohammad Juma
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Аль-Гарафа
21
Hamad Majid
ВР
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
3
Мохаммед Мунтари
ЦФ
2-5-3
22
77
4
Планич
31
10
26
14
75
Энрике
57
21
Адиль
13
3-2-2-1-2
1
42
23
18
Аль-Уи
11
27
Холгейт
24
Гуннарссон
29
14
Джало
7
Коман
99
25
Гомес
25
Гомес
14
80
Каскардо
80
Каскардо
14
10
11
Аль-Гассани
11
Аль-Гассани
10
21
Адиль
19
19
21
Адиль
77
18
18
77
24
Гуннарссон
6
6
24
Гуннарссон
27
Холгейт
26
26
27
Холгейт
11
3
Мунтари
3
Мунтари
11
Остались в запасе
Шабаб Аль-Ахли
Аль-Гарафа
12
Хассан Хамза
ВР
15
Кайки
ЦЗ
23
Mersad Seifi
ЦЗ
66
Gaston Alvarez Suarez
ЦП
28
Sebastián González
ЦП
70
Thiago
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
21
Hamad Majid
ВР
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
Остались в запасе
12
Хассан Хамза
ВР
15
Кайки
ЦЗ
23
Mersad Seifi
ЦЗ
66
Gaston Alvarez Suarez
ЦП
28
Sebastián González
ЦП
70
Thiago
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Остались в запасе
21
Hamad Majid
ВР
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Шабаб Аль-Ахли - Аль-Гарафа
1
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
12
15
Офсайды
0
1
Количество передач
456
248
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
66
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Информация о матче
Главный судья:
Мухаммад Таки Аль-Джаафари
(Сингапур)
Стадион:
Al-Rashid Stadium, Dubai
Посещаемость:
1015
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