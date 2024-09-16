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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Шорта - Аль-Наср
Аль-Шорта - Аль-Наср: обзор матча 16 сентября 2024
Аль-Шорта
16.09.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 1 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Наср
24'
M. Dawood
14'
С. Аль-Ганнам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Шорта - Аль-Наср
Замена
A. Zirwa
️️️️
M. Dawood
89'
81'
Замена
М. Аль-Фатиль
️️️️
А. Ладжами
69'
Замена
Уэсли
️️️️
С. Мане
Замена
️️️️
М. Аль-Мавас
65'
53'
Замена
А. аль-Хаибари
️️️️
М. Брозович
46'
Замена
А. Габриэль
️️️️
А. Гариб
45'
+3
Желтая карточка
С. Аль-Наджди
40'
Желтая карточка
М. Симакан
ГОЛ! 1:1!
M. Dawood
Пас отдал
H. Ali
24'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Аль-Ганнам
Пас отдал
Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шорта
1
Ахмед Басиль
(К)
ВР
24
Faisal Jassim
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
36
Salomon Charles Banga
ЦЗ
30
Фахд Юссеф
ЛВ
11
Bassam Shakir
ЦП
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
9
Hussein Ali
ЦП
7
Махмуд Аль-Мавас
ЦФ
29
Mohammed Dawood
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
(К)
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Али Мухтар
ОП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Шорта
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
8
Акам Ашем
ЦЗ
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
27
Ameer Sabah
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
31
Ahmad Zirwa
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
4-3-1-2
1
Басиль
24
15
36
6
Юнис
11
25
9
30
Юссеф
29
7
Аль-Мавас
3-2-1-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
77
Брозович
8
Мухтар
83
Аль-Наджди
29
Гариб
25
Отавио
10
Мане
94
Талиска
27
27
29
31
31
29
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
78
Ладжами
77
Брозович
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
77
Брозович
29
Гариб
20
Габриэль
20
Габриэль
29
Гариб
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
Остались в запасе
Аль-Шорта
Аль-Наср
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
8
Акам Ашем
ЦЗ
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
8
Акам Ашем
ЦЗ
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Шорта - Аль-Наср
2
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
372
519
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Шорта
3 : 2
16.02.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Насаф
1 : 1
09.02.2026
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Аль-Шорта
0 : 5
22.12.2025
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
25.11.2025
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Трактор
1 : 0
03.11.2025
Аль-Шорта
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Али
Стадион:
Аль-Мадина
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