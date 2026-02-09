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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Вахда - Аль-Ахли
Аль-Вахда - Аль-Ахли: обзор матча 09 февраля 2026
Аль-Вахда
09.02.2026, понедельник, 16:45
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Ахли
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Аль-Ахли
Завершен
90'
+5'
89'
Замена
Ricardo Mathias
️️️️➡️️
Айван Тони
Замена
️️️️➡️️
Facundo Kruspzky
81'
77'
Замена
Салех Абу Аль-Шамат
️️️️➡️️
Рияд Марез
Замена
️️️️➡️️
Браима Диарра
70'
63'
Замена
Фирас Аль-Бурайкан
️️️️➡️️
Зияд Мубарак Аль-Джоани
63'
Замена
Энцо Мийо
️️️️➡️️
Матеус Гонсалвеш
57'
Желтая карточка
Зияд Мубарак Аль-Джоани
Желтая карточка
Душан Тадич
47'
46'
Замена
Мохамед Абдулрахман
️️️️➡️️
Али Маджраши
Желтая карточка
Facundo Kruspzky
45'
+1
45'
+1'
Желтая карточка
Lucas Pimenta
25'
24'
Желтая карточка
Эдуар Менди
23'
Желтая карточка
Айван Тони
Желтая карточка
Браима Диарра
22'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
36
Zayed Ahmed
ВР
60
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
32
Guga
ЦЗ
3
Lucas Pimenta
ЦЗ
31
Saša Ivković
ЦЗ
12
Али Салмин
ОП
25
Жадсом Силва
ОП
94
Браима Диарра
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Facundo Kruspzky
ЦФ
70
Омар Хрибин
(К)
ЦФ
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
(К)
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
6
Валентен Атангана
ОП
79
Франк Кессье
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Вахда
26
Hazaa Ammar
ВР
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
13
Haza Shehab
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
22
Бернарду Фолья
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
27
Louay Trayi
ЦП
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
7
Кайо Канедо
ЦФ
38
Arnau Pradas
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
72
Salman Al-Jadani
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
60
Yazan Madani
ЦЗ
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
10
Энцо Мийо
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЛФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
77
Ricardo Mathias
ЦФ
4-2-1-1-2
36
60
Абаэльазиз
3
31
32
12
Салмин
25
Силва
94
Диарра
10
Тадич
70
Хрибин
11
3-3-1-2-1
16
Менди
27
Маджраши
32
Дамс
3
Ибаньес
46
Хамед
30
Аль-Джоани
6
Атангана
79
Кессье
20
Гонсалвеш
7
Марез
17
Тони
27
Маджраши
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
27
Маджраши
20
Гонсалвеш
10
Мийо
10
Мийо
20
Гонсалвеш
7
Марез
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
7
Марез
30
Аль-Джоани
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
30
Аль-Джоани
17
Тони
77
77
17
Тони
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Ахли
26
Hazaa Ammar
ВР
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
13
Haza Shehab
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
22
Бернарду Фолья
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
27
Louay Trayi
ЦП
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
7
Кайо Канедо
ЦФ
38
Arnau Pradas
ЦФ
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
72
Salman Al-Jadani
ВР
60
Yazan Madani
ЦЗ
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
26
Hazaa Ammar
ВР
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
13
Haza Shehab
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
22
Бернарду Фолья
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
27
Louay Trayi
ЦП
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
7
Кайо Канедо
ЦФ
38
Arnau Pradas
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
72
Salman Al-Jadani
ВР
60
Yazan Madani
ЦЗ
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Ахли
5
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
0
4
Нарушения
14
15
Офсайды
2
7
Количество передач
325
458
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.97
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Аль-Нахян
Посещаемость:
2233
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Аль-Зафра
1 : 0
16.05.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
11.05.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Аль-Вахда
2 : 3
06.05.2026
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0 : 2
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Аль-Иттихад
1 : 0
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