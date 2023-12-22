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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Урава Рэд Даймондс - Аль-Ахли
Урава Рэд Даймондс - Аль-Ахли: обзор матча 22 декабря 2023
Урава Рэд Даймондс
22.12.2023, пятница, 17:30
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
2 : 4
Завершен
Аль-Ахли
43'
Х. Канте
54'
А. Шольц (П)
19'
Я. Ибрахим
25'
П. Тау
60'
Й. Койзуми (АГ)
90+8'
А. Маалул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урава Рэд Даймондс - Аль-Ахли
90'
+10
Желтая карточка
А. Маалул
90'
+8
ГОЛ! 2:4!
А. Маалул
90'
+6
Желтая карточка
Р. Рабия
88'
Замена
Р. Рабия
️️️️
П. Тау
83'
Замена
А. Сулейя
️️️️
М. Атея
Замена
Ш. Короки
️️️️
А. Ито
80'
Желтая карточка
Х. Канте
75'
75'
Пенальти не реализован!
А. Маалул
Замена
А. Шалк
️️️️
Й. Койзуми
65'
Замена
Т. Огивара
️️️️
Х. Сакаи
65'
60'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Й. Койзуми
59'
Замена
К. Фуад
️️️️
Х. Эль-Шахат
59'
Замена
Т. Мохамед
️️️️
Кахраба
Желтая карточка
Б. Линссен
55'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Шольц
54'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
К. Ивао
46'
Замена
Б. Линссен
️️️️
Т. Секине
46'
ГОЛ! 1:2!
Х. Канте
43'
25'
ГОЛ! 0:2!
П. Тау
Пас отдал
А. Кука
19'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ибрахим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урава Рэд Даймондс
1
Сусаку Нисикава
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
(К)
ПЗ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
14
Такахиро Секине
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
6
Кен Ивао
ЦП
25
Кайто Ясуи
АП
8
Йосио Койзуми
АП
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Аль-Ахли
1
Ахмед Эль-Шенави
(К)
ВР
21
Али Маалул
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
36
Ахмед Кука
ОП
13
Марван Атея
ОП
10
Кахраба
ЦП
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
Главный тренер
Марсель Коллер
Урава Рэд Даймондс
81
Шун Йосида
ВР
16
Аюми Ниекава
ВР
66
Аюму Охата
ЛЗ
26
Такуя Огивара
ЛЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
2
Кай Шибато
ОП
21
Эканит Панья
АП
14
Томоаки Окубо
ПВ
8
Алекс Шалк
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
30
Шинцо Короки
ЦФ
Аль-Ахли
31
Уфа Шобейр
ВР
33
Хамза Алаа
ВР
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
28
Карим Фуад
ЛЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
15
Алиу Дьен
ЦП
17
Амр Сулейя
ЦП
10
Афша
ЦП
8
Акрам Тавфик
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Нисикава
24
Шольц
22
Хейбротен
2
Сакаи
17
Ито
6
Ивао
14
Секине
8
Койзуми
33
Акимото
24
Канте
25
Ясуи
4-2-3-1
1
Эль-Шенави
3
Хани
6
Ибрахим
5
Абдельмонем
21
Маалул
36
Кука
13
Атея
10
Кахраба
14
Эль-Шахат
8
Ашур
10
Тау
2
Сакаи
26
Огивара
26
Огивара
2
Сакаи
8
Койзуми
8
Шалк
8
Шалк
8
Койзуми
14
Секине
30
Линссен
30
Линссен
14
Секине
6
Ивао
10
Накадзима
10
Накадзима
6
Ивао
17
Ито
30
Короки
30
Короки
17
Ито
14
Эль-Шахат
28
Фуад
28
Фуад
14
Эль-Шахат
10
Тау
25
Рабия
25
Рабия
10
Тау
13
Атея
17
Сулейя
17
Сулейя
13
Атея
10
Кахраба
29
Мохамед
29
Мохамед
10
Кахраба
Остались в запасе
Урава Рэд Даймондс
Аль-Ахли
81
Шун Йосида
ВР
16
Аюми Ниекава
ВР
66
Аюму Охата
ЛЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
2
Кай Шибато
ОП
21
Эканит Панья
АП
14
Томоаки Окубо
ПВ
Главный тренер
Мацей Скоржа
31
Уфа Шобейр
ВР
33
Хамза Алаа
ВР
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
15
Алиу Дьен
ЦП
10
Афша
ЦП
8
Акрам Тавфик
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
81
Шун Йосида
ВР
16
Аюми Ниекава
ВР
66
Аюму Охата
ЛЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
2
Кай Шибато
ОП
21
Эканит Панья
АП
14
Томоаки Окубо
ПВ
Остались в запасе
31
Уфа Шобейр
ВР
33
Хамза Алаа
ВР
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
15
Алиу Дьен
ЦП
10
Афша
ЦП
8
Акрам Тавфик
ЦП
Главный тренер
Мацей Скоржа
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Урава Рэд Даймондс - Аль-Ахли
2
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
5
Офсайды
0
4
Количество передач
456
506
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Симидзу С-Палс
1 : 0
28.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Симидзу С-Палс
1 : 0
28.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 16 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 2
25.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 15 тур
Киото Санга
2 : 1
21.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касива Рейсол
4 : 0
31.10.2026
Урава Рэд Даймондс
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Информация о матче
Главный судья:
Тори Пенсо
Стадион:
Принц Абдулла Аль-Файсал Спортс Сити
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