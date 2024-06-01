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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Акрон - Урал
Акрон - Урал: обзор матча 01 июня 2024
Акрон
01.06.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
1 : 2
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Урал
47'
А. Понсе
74'
С. Бегич
79'
С. Бегич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Акрон - Урал
Желтая карточка
Е. Песегов
90'
+9
Желтая карточка
М. Палиенко
87'
Замена
Е. Песегов
️️️️
С. Макаров
87'
79'
ГОЛ! 1:2!
С. Бегич
74'
ГОЛ! 1:1!
С. Бегич
73'
Замена
А. Егорычев
️️️️
И. Сиссе
Желтая карточка
Н. Анджелкович
71'
Замена
М. Бокоев
️️️️
Н. Анджелкович
70'
Желтая карточка
А. Килин
67'
66'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
Г. Шеттине
66'
Замена
Р. Влут
️️️️
А. Каштанов
Замена
А. Килин
️️️️
К. Данилин
63'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Понсе
63'
Травма
Н. Анджелкович
61'
59'
Замена
Е. Филипенко
️️️️
Эмерсон
Желтая карточка
Р. Барт
56'
53'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 1:0!
А. Понсе
Пас отдал
К. Данилин
47'
46'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Т. Аюпов
Замена
Р. Барт
️️️️
Н. Глушков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Акрон
1
Тимур Акмурзин
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Урал
1
Илья Помазун
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Волков
23
Димоски
15
Данилкин
26
Анджелкович
4
Савичев
6
Макаров
27
Чудин
19
Глушков
99
Палиенко
23
Данилин
9
Понсе
4-2-1-2-1
71
Мамин
15
Кулаков
25
Эмерсон
16
Итало
2
Бегич
8
Аюпов
75
Сиссе
33
Мишкич
11
Ионов
97
Ишков
79
Каштанов
26
Анджелкович
19
Бокоев
19
Бокоев
26
Анджелкович
6
Макаров
7
Песегов
7
Песегов
6
Макаров
19
Глушков
59
Барт
59
Барт
19
Глушков
23
Данилин
18
Килин
18
Килин
23
Данилин
9
Понсе
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Понсе
25
Эмерсон
24
Филипенко
24
Филипенко
25
Эмерсон
75
Сиссе
5
Егорычев
5
Егорычев
75
Сиссе
Шеттине
10
Бикфалви
10
Бикфалви
Шеттине
11
Ионов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
11
Ионов
8
Аюпов
7
Шеттине
7
Шеттине
8
Аюпов
79
Каштанов
20
Влут
20
Влут
79
Каштанов
Остались в запасе
Акрон
Урал
1
Тимур Акмурзин
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Илья Помазун
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
80
Артем Концевой
ЛВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
80
Артем Концевой
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Акрон - Урал
5
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
19
7
Офсайды
4
1
Сейвы
2
3
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
6
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кристалл
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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