Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Акрон
Урал - Акрон: обзор матча 29 мая 2024
Урал
29.05.2024, среда, 17:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
0 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Акрон
67'
Н. Анджелкович
72'
К. Данилин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Урал - Акрон
90'
Замена
М. Болдырев
️️️️
С. Макаров
Замена
Д. Мишкич
️️️️
А. Концевой
75'
Замена
Р. Влут
️️️️
В. Бочеров
75'
72'
ГОЛ! 0:2!
К. Данилин
72'
Замена
Р. Барт
️️️️
Н. Глушков
67'
ГОЛ! 0:1!
Н. Анджелкович
Пас отдал
К. Данилин
Желтая карточка
С. Бегич
66'
65'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Понсе
Замена
И. Ишков
️️️️
А. Ионов
64'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Г. Шеттине
64'
51'
Желтая карточка
К. Савичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
20
Рай Влут
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Ильяс Абдуллаев
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
90
Владислав Галкин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
18
Антон Килин
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Помазун
2
Бегич
16
Итало
25
Эмерсон
15
Кулаков
15
Бочеров
75
Сиссе
5
Егорычев
80
Концевой
11
Ионов
7
Шеттине
4-1-1-3-1
13
Волков
4
Савичев
15
Данилкин
26
Анджелкович
23
Димоски
6
Макаров
27
Чудин
23
Данилин
99
Палиенко
19
Глушков
9
Понсе
80
Концевой
33
Мишкич
33
Мишкич
80
Концевой
11
Ионов
97
Ишков
97
Ишков
11
Ионов
15
Бочеров
20
Влут
20
Влут
15
Бочеров
7
Шеттине
79
Каштанов
79
Каштанов
7
Шеттине
6
Макаров
91
Болдырев
91
Болдырев
6
Макаров
19
Глушков
59
Барт
59
Барт
19
Глушков
9
Понсе
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Понсе
Остались в запасе
Урал
Акрон
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
45
Дэвид Сангаре
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Ильяс Абдуллаев
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Ильяс Абдуллаев
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Урал - Акрон
1
1
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
10
Офсайды
6
5
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Урал
Акрон
Тренер «Рубина» Кузьмин повторил рекорд Черчесова, Виллаш-Боаша и Манчини
Вчера, 16:50
1
РПЛ. «Рубин» разгромил «Акрон» (3:0) и поднялся на 6-е место
Вчера, 15:54
9
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
Орлов высказался о перспективах Дзюбы и Кокорина вернуться в футбол
Вчера, 13:13
2
«Рубин» – «Акрон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
2
Тренер «Рубина» Кузьмин повторил рекорд Черчесова, Виллаш-Боаша и Манчини
Вчера, 16:50
1
РПЛ. «Рубин» разгромил «Акрон» (3:0) и поднялся на 6-е место
Вчера, 15:54
9
Орлов высказался о перспективах Дзюбы и Кокорина вернуться в футбол
Вчера, 13:13
2
«Рубин» – «Акрон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Расписание РПЛ на 28 ноября 2026
Вчера, 08:16
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+