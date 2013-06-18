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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ахмат - Скендербеу
Ахмат - Скендербеу: обзор матча 18 июня 2013
Ахмат
18.06.2013, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Скендербеу
26'
З. Садаев
86'
А. Кацаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ахмат - Скендербеу
ГОЛ! 2:0!
А. Кацаев
86'
Замена
Аилтон
️️️️
М. Митришев
55'
Замена
А. Эдиев
️️️️
О. Иванов
46'
Замена
Ж. Лежар
️️️️
Кану
46'
Замена
А. Кацаев
️️️️
И. Лебеденко
46'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Маурисио
46'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Д. Ятченко
46'
Замена
М. Тагилов
️️️️
М. Йиранек
46'
Замена
А. Феррейра
️️️️
Ю. Ояла
46'
Желтая карточка
Р. Уциев
44'
Замена
М. Митришев
️️️️
З. Садаев
33'
Замена
С. Мурихин
️️️️
М. Макушевски
33'
ГОЛ! 1:0!
З. Садаев
26'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ахмат - Скендербеу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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