Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Акхисар Беледиеспор - Стандард
Акхисар Беледиеспор - Стандард: обзор матча 13 декабря 2018
Акхисар Беледиеспор
13.12.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа J, 6 тур
0 : 0
Завершен
Стандард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Стандард
90'
+6
Желтая карточка
П. М'Поку
Желтая карточка
О. Айик
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
З. Ванхесден
Желтая карточка
М. Лукач
75'
51'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
Желтая карточка
Сержиньо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
7
Элдер Барбоза
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
10
Жозуэ
АП
Главный тренер
Чихат Арслан
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
33
Милош Косанович
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
5
Билал Киса
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
2-5-3
25
Лукач
88
Османпаша
8
Врсаевич
20
Сиссоко
18
Джевикер
17
Регаттен
89
Келеш
77
Сержиньо
45
Ману
10
Жозуэ
7
Барбоза
4-4-2
13
Очоа
13
Ванхесден
27
Люиндама
19
Фай
33
Косанович
22
Бастьен
4
Уче
18
Марин
16
Карсела-Гонсалес
17
Лестьенн
70
Са
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Стандард
99
Фатих Озтюрк
ВР
5
Билал Киса
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
5
Билал Киса
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Стандард
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
Новости команд
Все
Акхисар Беледиеспор
Стандард
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+