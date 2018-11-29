Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Акхисар Беледиеспор
Краснодар - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 29 ноября 2018
Краснодар
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа J, 5 тур
2 : 1
Завершен
Акхисар Беледиеспор
49'
Ю. Газинский
57'
Ари
24'
Сержиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Акхисар Беледиеспор
90'
Желтая карточка
Г. Вурал
84'
Замена
К. Келеш
️️️️
Сержиньо
72'
Замена
Э. Атасевен
️️️️
А. Джевикер
Замена
М. Перейра
️️️️
Ари
72'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
К. Куэва
70'
67'
Желтая карточка
Сержиньо
ГОЛ! 2:1!
Ари
Пас отдал
Вандерсон
57'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Газинский
Пас отдал
С. Петров
49'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Д. Стоцкий
46'
42'
Замена
О. Айик
️️️️
Э. Ману
40'
Желтая карточка
А. Сиссоко
Желтая карточка
Ари
37'
24'
ГОЛ! 0:1!
Сержиньо
Пас отдал
Э. Барбоза
Желтая карточка
Д. Стоцкий
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
99
Кристиан Куэва
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
89
Кадир Келеш
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
3-3-2-2
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
77
Каборе
89
Стоцкий
99
Куэва
18
Газинский
39
Ари
94
Вандерсон
3-1-5-1
25
Лукач
8
Врсаевич
88
Османпаша
77
Вурал
13
Лопеш
20
Сиссоко
18
Джевикер
77
Сержиньо
7
Барбоза
17
Регаттен
45
Ману
39
Ари
10
Перейра
10
Перейра
39
Ари
89
Стоцкий
18
Игнатьев
18
Игнатьев
89
Стоцкий
99
Куэва
93
Сулейманов
93
Сулейманов
99
Куэва
77
Сержиньо
89
Келеш
89
Келеш
77
Сержиньо
18
Джевикер
8
Атасевен
8
Атасевен
18
Джевикер
45
Ману
11
Айик
11
Айик
45
Ману
Остались в запасе
Краснодар
Акхисар Беледиеспор
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
99
Фатих Озтюрк
ВР
17
Онурджан Гюлер
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
17
Онурджан Гюлер
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Краснодар - Акхисар Беледиеспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Главный судья:
Ивайло Стоянов
(Петрич)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Краснодар
Акхисар Беледиеспор
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
Вчера, 20:01
2
«Динамо» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
Вчера, 11:14
РПЛ: шансы «Динамо» и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура
Вчера, 08:44
Боярский определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
20 ноября
3
Игрок «Краснодара» впервые получит премию «Джентельмен года»
20 ноября
8
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
Вчера, 20:01
2
«Динамо» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
Вчера, 11:14
РПЛ: шансы «Динамо» и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура
Вчера, 08:44
Боярский определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
20 ноября
3
Игрок «Краснодара» впервые получит премию «Джентельмен года»
20 ноября
8
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+