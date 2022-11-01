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Лига чемпионов 2026/2027
Рейнджерс - Аякс
Рейнджерс - Аякс: обзор матча 01 ноября 2022
Рейнджерс
01.11.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
1 : 3
Завершен
Аякс
87'
Д. Тавернье (П)
4'
С. Бергейс
29'
М. Кудус
89'
Ф. Консейсау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Аякс
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Консейсау
89'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Консейсау
Пас отдал
Д. Тадич
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Тавернье
87'
87'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
С. Бергвейн
87'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Тэйлор
Замена
Р. Матондо
️️️️
Р. Кент
83'
Замена
А. Лоури
️️️️
С. Эрфилд
83'
Замена
А. Морелос
️️️️
А. Чолак
61'
Замена
С. Райт
️️️️
М. Тилльман
61'
Замена
Г. Камара
️️️️
С. Дэвис
60'
55'
Желтая карточка
Д. Ренш
55'
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергейс
44'
Замена
Д. Ренш
️️️️
О. Вейндал
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Кудус
Пас отдал
О. Вейндал
19'
Желтая карточка
К. Тэйлор
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
Пас отдал
М. Кудус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
47
Робби Фрейзер
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
20
Коннор Аллан
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
4-2-2-2
1
МакГрегор
3
Баришич
38
Кинг
6
Сэндс
2
Тавернье
37
Эрфилд
10
Дэвис
77
Кент
10
Тилльман
14
Чолак
10
Сакала
4-1-2-3
22
Пасвер
3
Санчес
3
Бейсси
12
Тимбер
5
Вейндал
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
20
Кудус
10
Тадич
10
Дэвис
18
Камара
18
Камара
10
Дэвис
37
Эрфилд
11
Лоури
11
Лоури
37
Эрфилд
10
Тилльман
11
Райт
11
Райт
10
Тилльман
77
Кент
39
Матондо
39
Матондо
77
Кент
14
Чолак
9
Морелос
9
Морелос
14
Чолак
5
Вейндал
2
Ренш
2
Ренш
5
Вейндал
24
Тэйлор
27
Гриллич
27
Гриллич
24
Тэйлор
23
Бергейс
18
Классен
18
Классен
23
Бергейс
34
Бергвейн
7
Консейсау
7
Консейсау
34
Бергвейн
Остались в запасе
Рейнджерс
Аякс
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
47
Робби Фрейзер
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
20
Коннор Аллан
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
47
Робби Фрейзер
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
20
Коннор Аллан
ЦП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Рейнджерс - Аякс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
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