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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Карабах - АЕЛ
Карабах - АЕЛ: обзор матча 12 августа 2021
Карабах
12.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
АЕЛ
87'
К. Боржес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Карабах - АЕЛ
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
Г. Гараев
90'
+6
Замена
М. Вешович
️️️️
Хайме
90'
ГОЛ! 1:0!
К. Боржес
87'
81'
Желтая карточка
Эуллер
81'
Замена
F. Mazurek (pen.)
️️️️
S. Riera
81'
Замена
B. Pelé
️️️️
Эуллер
Желтая карточка
Г. Гараев
73'
Желтая карточка
Т. Байрамов
72'
70'
Замена
M. Babić
️️️️
S. Šćepović
Замена
К. Боржес
️️️️
Ф. Озобич
62'
Желтая карточка
Ф. Озобич
54'
Желтая карточка
П. Андраде
49'
37'
Желтая карточка
S. Riera
12'
Желтая карточка
Б. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
9
Хайме
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
81
Кевин Медина
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
АЕЛ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
12
Stefan Šćepović
ЦФ
16
Эуллер
ЦФ
16
Manuel Torres
ЦФ
6
Давор Здравковски
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
20
Sito Riera
ЦФ
42
Andre Teixeira
ЦФ
29
Жозимар Диас Возинья
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
17
Gaspar Panadero
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
28
Huseyn Huseynzade
ЦП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
94
Айхан Аразли
ЦФ
20
Кади Боржес
ЦФ
АЕЛ
5
Tijn Daverveld
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
10
Alastair David Reynolds
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
99
Андреас Керавнос
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
73
Bryan Pelé
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
9
Matko Babić
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Махаммадалиев
30
Гусейнов
5
Медведев
2
Гараев
10
Зубир
9
Хайме
19
Озобич
7
Шейдаев
81
Медина
7
Байрамов
66
Андраде
2-1-5
4
Ристевски
27
Мазань
30
Сантос
6
Здравковски
29
Возинья
42
20
34
Медоевич
9
Хайме
23
Вешович
23
Вешович
9
Хайме
2
Гараев
18
Иббрахимли
18
Иббрахимли
2
Гараев
19
Озобич
20
Боржес
20
Боржес
19
Озобич
20
0
0
20
16
Эуллер
73
73
16
Эуллер
12
9
9
12
Остались в запасе
Карабах
АЕЛ
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
17
Gaspar Panadero
ЦП
28
Huseyn Huseynzade
ЦП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
94
Айхан Аразли
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
5
Tijn Daverveld
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
10
Alastair David Reynolds
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
99
Андреас Керавнос
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
17
Gaspar Panadero
ЦП
28
Huseyn Huseynzade
ЦП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
94
Айхан Аразли
ЦФ
Остались в запасе
5
Tijn Daverveld
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
10
Alastair David Reynolds
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
99
Андреас Керавнос
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Мариос Николау
Статистика матча Карабах - АЕЛ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Карабах
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Карабах
- : -
29.11.2026
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Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
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Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
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Карабах
3 : 3
17.10.2026
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- : -
27.11.2026
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АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
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Омония
2 : 0
31.10.2026
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АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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