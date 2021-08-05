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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЕЛ - Карабах
АЕЛ - Карабах: обзор матча 05 августа 2021
АЕЛ
05.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Карабах
69'
S. Šćepović (П)
90+3'
А. Зубир
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол АЕЛ - Карабах
90'
+5
Желтая карточка
П. Андраде
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Зубир
Замена
А. Мадждевац
️️️️
S. Šćepović
85'
Замена
F. Mazurek (pen.)
️️️️
S. Riera
76'
73'
Замена
К. Боржес
️️️️
Ф. Озобич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
S. Šćepović
69'
Замена
B. Pelé
️️️️
Эуллер
59'
37'
Желтая карточка
М. Медведев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
29
Жозимар Диас Возинья
ЦФ
42
Andre Teixeira
ЦФ
20
Sito Riera
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
6
Давор Здравковски
ЦФ
16
Manuel Torres
ЦФ
12
Stefan Šćepović
ЦФ
16
Эуллер
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
9
Хайме
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
81
Кевин Медина
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
АЕЛ
56
Элбер Эвора
ВР
5
Tijn Daverveld
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
10
Alastair David Reynolds
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
9
Matko Babić
ЦФ
99
Андреас Керавнос
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
73
Bryan Pelé
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
94
Айхан Аразли
ЦФ
20
Кади Боржес
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4
Замик Алиев
ЦФ
2-1-5
27
Мазань
4
Ристевски
30
Сантос
6
Здравковски
16
Эуллер
12
16
34
Медоевич
2-1-2-1-4
1
Махаммадалиев
30
Гусейнов
5
Медведев
2
Гараев
9
Хайме
10
Зубир
19
Озобич
66
Андраде
7
Байрамов
81
Медина
7
Шейдаев
20
0
0
20
16
Эуллер
73
73
16
Эуллер
12
11
Мадждевац
11
Мадждевац
12
19
Озобич
20
Боржес
20
Боржес
19
Озобич
Остались в запасе
АЕЛ
Карабах
56
Элбер Эвора
ВР
5
Tijn Daverveld
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
10
Alastair David Reynolds
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
9
Matko Babić
ЦФ
99
Андреас Керавнос
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4
Замик Алиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
56
Элбер Эвора
ВР
5
Tijn Daverveld
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
10
Alastair David Reynolds
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
9
Matko Babić
ЦФ
99
Андреас Керавнос
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4
Замик Алиев
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча АЕЛ - Карабах
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
- : -
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1 : 2
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АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
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Карабах
- : -
29.11.2026
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Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
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0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
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Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Тсирион Атлитико Кентро
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